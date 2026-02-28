Sala: "Una tragedia, chiariranno le indagini. Ma il mezzo è nuovo e il conducente esperto"

Spetterà alla Procura stabilire cosa è successo, con il procuratore Marcello Viola arrivato sul posto, assieme al sindaco di Milano Giuseppe Sala e all'assessora alla Mobilità Arianna Censi. "Ci sono molti video, la dinamica è abbastanza chiara. Il tram arrivava in velocità", spiega il sindaco Sala, che parla di "una tragedia che sarebbe potuta essere anche più grave" e ora toccherà al conducente, ricoverato in ospedale, in buone condizioni a spiegare cosa è successo e perché ha saltato una fermata prima dello schianto e che poi in serata ha dichiarato agli inquirenti, che stanno indagando per omicidio colposo e lesioni colpose, di aver avuto un malore. Si va quindi verso l'esclusione di una ragione tecnica anche il tram di ultimissima generazione è dotato di sistemi di sicurezza piu' avanzati. Lo ha spiegato il sindaco "Le le vittime del tram 9 deragliato sono due- ha continuato- Un italiano del '66 e un cittadino straniero di cui non ho ancora indicazioni, credo residente a Milano. Dovrebbero essere escluse altre vittime: c'è un altro in codice rosso. Una delle due persone decedute stava attraversando la strada l'altra era invece sul mezzo mentre le persone ferite erano quasi tutte sul mezzo". "Non appare una questione tecnica del tram, ma molto legata al conducente - ha spiegato a caldo Sala a chi gli chiedeva se il deragliamento del tram potesse essere stato causato da un guasto ai sistemi di sicurezza- È difficile avventurarsi in analisi su quello che è successo, ci saranno le indagini. Il mezzo è nuovo, il conducente molto esperto e in servizio da solo un'ora, quindi non era in straordinario". " La cosa un po' particolare è che ha saltato una fermata, che si trova proprio pochi metri prima del punto in cui il tram è deragliato- ha continuato il sindaco- Il fatto che il conducente abbia saltato la fermata aggiunge un elemento di più a quello che è successo. Però ci saranno le indagini, è inutile che mi metta io a fare ipotesi". Atm, l'azienda che gestisce i trasporti milanesi, si è detta addolorata e "profondamente scossa per il gravissimo incidente" e intanto ha assicurato di aver messo a disposizione dell'autorità giudiziaria "ogni informazione e strumento utili alle indagini".

Dal sindaco all'assessore al Territorio di Regione Lombardia. "É una tragedia che lascia senza parola- commenta Gianluca Comazzi che è anche , consigliere comunale di Milano- Esprimo il mio più profondo cordoglio ai familiari e agli amici delle due persone che hanno perso la vita e la mia vicinanza a tutte le persone rimaste ferite in questo drammatico incidente.

In momenti come questi la città si stringe attorno a chi soffre e a tutte le famiglie coinvolte. Un sentito ringraziamento va a tutti i soccorritori, ai sanitari, ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine impegnati sul posto". E a proposito di soccorsi