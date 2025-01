Sale l'influenza: 10mila bimbi a letto con febbre. Casi raddoppiati

Ascolta ora 00:00 00:00

Continua a salire l'incidenza delle sindromi influenzali, che ha raggiunto un valore di 15,6 casi per 1000 assistiti, attestando il livello di alta intensità. Ma mentre la situazione risulta essere meno critica per adulti e anziani, dove il tasso di contagio rimane stabile, il tasso di incidenza risulta essere in forte aumento tra i più piccoli, dove i contagi nell'ultima settimana (13-19 gennaio dal report Influnews) sono addirittura raddoppiati.

L'incidenza nelle fasce d'età pediatriche è pari al 2 per mille nella fascia dei piccolisssimi, quindi tra gli 0 e i 4 anni, 13,7 per mille nella fascia tra i 5 e i 14 anni, 17,2 per mille nella fascia d'età dai 15 anni in su.

Il numero di casi assoluti è di oltre 153mila, di cui 10mila sono bambini sotto i 5 anni, età in cui aumenta il rischio di sviluppare complicazioni, come polmonite o disidratazione. «Nei bambini il sistema immunitario è ancora in fase di sviluppo, ecco perché i più piccoli sono più vulnerabili all'infezione e alle sue complicazioni. Anche il contatto diretto e la condivisione di spazi negli asili e nelle scuole costituiscono poi sicuramente un facilitante nella trasmissione di virus» spiega Fabrizio Pregliasco, virologo e docente di Igiene generale e applicata all'Università degli Studi e direttore scientifico di Osservatorio Virusrespiratori.it.

La febbre elevata e persistente è uno dei sintomi caratteristici dell'influenza e uno degli aspetti che preoccupano di più i genitori: «Ma è importante spiegare che la febbre alta non è sempre indice di gravità, in quanto è un meccanismo di difesa del nostro organismo; finché l'infezione non si è estinta è normale quindi che la febbre permanga. Va quindi contrastata solo se necessario» suggerisce Pregliasco.