SaloneSatellite, assegnati gli Award 2022 ai creativi under 35

Assegnati dalla giuria i riconoscimenti SaloneSatellite Award 2022 con cui sono stati premiati tre progetti di designer under 35 che si distinguono per il messaggio che contengono, privilegiando non solo l’incisività formale del design ma anche la componente sostenibile e inclusiva. Il SaloneSatellite è il fiore all’occhiello del Salone del Mobile.Milano, che si tiene nei polo espositivo di Fiera Milano Rho fino al 12 giugno: è una speciale “cittadella della creatività” e occupa parte dei Padiglioni 1 e 3 con oltre 600 giovane promesse italiane e internazionali. Il tema a cui si ispirano i progetti di questa edizione numero 23 è “Designing for our future selves - Progettare per i nostri domani” con un’attenzione specifica alla sostenibilità.



PRIMO PREMIO - Lani Adeoye, Nigeria (Stand C26) per il prototipo RemX

Descrizione del progetto - Lo scopo era quello di progettare un deambulatore che trasmettesse un senso di dignità e desse forza al suo fruitore, qualcosa di piacevole da avere nel proprio ambiente e che si potesse usare volentieri.

Motivazione - Sposa eleganza e dignità in un oggetto utile per tutti. È un valido esempio di artigianato contemporaneo che riesce a unire lavorazioni locali e ispirazioni progettuali globali. Risponde infine in modo incisivo e semplice al tema del SaloneSatellite 2022: Designing for our future selves.

SECONDO PREMIO - Belgium Is Design / Studio Gilles, Werbrouck, Belgio (B04/C03) per il prototipo Lamps

Descrizione del progetto - Una serie limitata di lampade che realizza la fusione di due tecniche. Versando del gesso bianco su un nastro nero VHS lavorato all’uncinetto emerge un pezzo unico: il paralume all’uncinetto e un cilindro in gesso semplificato.

Motivazione - Il progetto utilizza la memoria unendo elementi di giocosità, artigianalità e design. Il risultato è un oggetto bello da guardare e funzionale, oltre che sostenibile per il materiale utilizzato e la lavorazione.



TERZO PREMIO - Young Balkan Designers / Djurdja Garčević, Serbia (B02/C01) per il prototipo Meenghe

Descrizione del progetto - Il concetto è l’uso di trucioli di pneumatico per modellare oggetti di mobilio urbano come cestini per rifiuti, paraurti, vasi, sgabelli, ecc. Lo scopo è evitare i materiali vergini, realizzare nuovi prodotti e liberarsi dei rifiuti.

Motivazione - È un progetto trasversale che pensa all’allungamento del ciclo di vita del prodotto interpretando con impatto amichevole il materiale basato su trucioli di pneumatico riciclato. In questo modo facilita in particolare la lettura dell’arredo urbano con un progetto sostenibile, anche godibile esteticamente.

I due progetti a cui è andata la menzione speciale

MENZIONE SPECIALE - Rasmus Palmgren, Finlandia (A37) per il prototipo Ease Chair

Descrizione del progetto - Ease Chair è pensata come punto di equilibrio tra materiale, comfort ed estetica. Resistente ma leggera, confortevole e impilabile. La struttura come elemento chiave del design le conferisce un carattere esclusivo.

Motivazione - Semplice, ben disegnato con un design appagante, e funzionale nell’uso è un prodotto maturo per la produzione.

MENZIONE SPECIALE - Atelier Ferraro, Germania (C28) per il prototipo +1,5 Celsius

Descrizione del progetto - Questa sedia è un autentico camaleonte della sostenibilità. Grazie alla sua flessibilità ed estetica si trasforma in diversi elementi di arredo, riutilizzando gli scarti di truciolato.

Motivazione - È un progetto contemporaneo che risponde alle esigenze degli spazi più piccoli per via della sua flessibilità costruttiva che esprime il buon design.

