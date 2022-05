SaloneSatellite, cittadella dei giovani creativi

SaloneSatellite, ovvero lo spettacolo di creatività delle circa 600 giovani promesse del design che animeranno l'edizione numero 23. Fiore all’occhiello del Salone del Mobile.Milano, la manifestazione dedicata agli under 35 darà il benvenuto al pubblico nel polo espositivo di Fiera Milano Rho da 7 al 12 giugno, perché è un avamposto della creatività e occuperà, per la prima volta, parte dei Padiglioni 1 e 3.

Il tema a cui si ipirano i progetti è “Designing for our future selves - Progettare per i nostri domani” con un’attenzione specifica alla sostenibilità. È un messaggio che la Manifestazione vuol diffondere pensando ai benefici di una progettazione allargata alle esigenze di autonomia e inclusione che riguardano tutta la società, ai bisogni di singole fasce di età e diverse abilità, con l’idea che non siamo tutti uguali e le esigenze cambiano nell’arco della vita.

Tema ripreso e sottolineato nella grafica e nell’allestimento generale dei padiglioni, che sono totalmente nuovi e inviteranno a esperienze di esplorazione sensoriale trasformandolo il SaloneSatellite in un’accogliente cittadella del design, con due grandi piazze centrali collegate ad altri snodi dedicati alla convivialità e al confronto. E per approfondire i temi, sono previsti due Conversazioni/Talks, che si svolgeranno nell’Arena del SaloneSatellite.

Insieme alle scuole e università del settore, come sempre presenti in gran numero, i designer provengono da 48 Paesi, di cui cinque – Cipro, Congo, Cuba, Nigeria, Qatar – sono “new entry” a conferma della speciale capacità attrattiva e di incontro di un vento considerato a giusta ragione il più importante trampolino di lancio per gli emergenti della scena del design internazionale. Fra questi anche i vincitori del 2019 delle edizioni internazionali del SaloneSatellite perché il premio consiste nella partecipazione gratuita all’appuntamento milanese. Fra le corsie, anche i cinque vincitori e le due menzioni speciali Best of Class 2020/2021 Award della mostra The Lost Graduation Show del “supersalone”.

Il Comitato di selezione ha valutato e scelto i progettisti presenti alla manifestazione. Un lavoro complesso e minuzioso con tre riunioni fra il 2019 e il 2021 a causa degli slittamenti delle date della Manifestazione e delle numerose candidature ricevute in questo periodo. Si sono succedute personalità del mondo della progettazion, che hanno esaminato attentamente le inclinazioni progettuali ed espressive di ognuno.

A fianco di Marva Griffin, founder e curator del SaloneSatellite, all’ultima riunione erano presenti Giovanni Anzani ceo di Poliform, Jean Blanchaert critico e gallerista di Milano, Giulio Cappellini architetto, imprenditore e talent scout, Paola Carimati redattrice di Elle Decor, Albino Celato ceo di De Castelli, Susanna Legrenzi fondatrice dell’agenzia omonima di comunicazione integrata. Insieme loro presenze fisse: Beppe Finessi architetto, critico e docente del Politecnico di Milano e curatore delle mostre dei 10 anni e dei 20 anni della manifestazione, l’architetto Ricardo Bello Dias curatore fin dal primo degli allestimenti del SaloneSatellite, Patrizia Malfatti coordinamento ufficio stampa estera del Salone del Mobile.Milano, Porzia Bergamasco curatrice del SaloneSatellite Award.

Torna il SaloneSatellite Award, per la sua 11esima edizione – la cui giuria presieduta fin dalla prima edizione da Paola Antonelli, senior curator, Architecture & Design director, research and development, MoMA – premierà tre progetti meritevoli fra quelli candidati dagli stessi designer e presentati in un’unica mostra collettiva.

L’appuntamento di giugno segnerà anche un ampliamento della Collezione Permanente del SaloneSatellite. Presentata nel 2018, dopo la mostra realizzata nel 2017 per i 20 anni della manifestazione, è aggiornata con i nuovi pezzi presentati dal 2017 entrati nel mercato fino a oggi. Sede della Collezione è il Polo Formativo Legno Arredo – Fondazione ITS Rosario Messina a Lentate sul Seveso. Una collocazione più che simbolica, dato che il fine del SaloneSatellite è quello di creare un ponte concreto fra il mondo della creatività e quello dell’imprenditoria, incontro reciproco fra il pensare, ideare e fare.

Tutte le informazioni su www.salonemilano.it/it