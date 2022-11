Aerosol, a cosa serve e come farlo correttamente

Molte patologie delle vie respiratorie, possono essere curate agevolmente a casa con un apparecchio per aerosol. Le vie aeree sono simili ai rami di un albero, sempre più piccoli man mano che si diramano e servono a veicolare l’aria che respiriamo dentro i polmoni. In condizioni di normalità l’aria entra nelle vie aeree e arriva agli alveoli polmonari. Negli alveoli polmonari il sangue si carica di ossigeno contenuto nell’aria inspirata e si libera anidride carbonica che viene eliminata con l’espirazione. Proprio per questo scambio da esterno ad interno si può venire a contatto con agenti patogeni, come virus o allergeni e quindi andare incontro a vari tipi di malattie.

Sono diverse le malattie che possono interessare le vie respiratorie a partire dall'asma. Si tratta di una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree che determina un'infiammazione cronica dei bronchi. Causa ripetuti episodi di dispnea (respiro affaticato) e un senso di costrizione toracica, accompagnati da tosse. L’asma può causare l’infiammazione delle pareti delle vie aeree e renderle ispessite ed edematose, ostacolando il passaggio dell’aria. La bronchite acuta è un’infiammazione della trachea e delle vie aeree, solitamente è causata da infezioni virali. Anche l’esposizione a sostanze irritanti come il fumo, smog, particelle di polvere e vapori può infiammare la trachea e i bronchi, causando sintomi simili a quelli della bronchite acuta.

L’enfisema è caratterizzato da una progressiva distruzione degli alveoli polmonari dove avvengono gli scambi gassosi tra il sangue e l’aria che respiriamo. Nell’enfisema la distruzione degli alveoli comporta una riduzione della superficie polmonare, quindi il sangue si impoverisce di ossigeno, mentre aumenta il livello di anidride carbonica trasportata nel sangue. La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una malattia delle vie respiratorie, che provoca una parziale ostruzione delle vie aeree, cioè una riduzione persistente del flusso aereo.

L'aerosol un aiuto concreto per le vie respiratorie

Nelle malattie delle basse vie respiratorie l’aerosolterapia è il trattamento ideale. Permette l’efficace nebulizzazione di farmaci sia in soluzione che in sospensione, intervenendo a livello locale. È molto utile ogni volta che si rende indispensabile inumidire le vie respiratorie, sciogliere il muco per facilitarne l’espulsione o eseguire una terapia antibiotica o antiallergica. Grazie al funzionamento di questo apparecchio, il medicinale riesce a raggiungere le basse vie respiratorie (trachea, bronchi, bronchioli e polmoni). È molto più efficace delle tradizionali gocce nasali, che agiscono unicamente nelle cavità nasali e nelle primissime vie aeree (seni paranasali, bocca, faringe e laringe).

Quando utilizzare l'aerosol

È utile in caso di raffreddore, faringite, laringite, tosse, rinite, sia nella forma infettiva che in quella allergica, sinusite, tonsillite, bronchite, polmonite, broncopolmonite, tracheite, pertosse. Inoltre l’aerosol è utile a tutte quelle persone che soffrono di malattie croniche come la fibrosi cistica, la BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva) e l’asma bronchiale.

Come funziona

In commercio esistono molti modelli che differiscono per la tecnologia utilizzata o per gli accessori, ma a prescindere da questo, l’apparecchio serve a trasformare il farmaco o la soluzione fisiologica in piccole goccioline (nebulizzazione) che tramite un diffusore, che può essere la mascherina o il boccaglio, vengono trasportate all’interno delle vie respiratorie. In seguito queste entreranno in contatto con le mucose e verranno assorbite. L’azione è sistemica ovvero il farmaco agisce direttamente lì dove ce n’è bisogno.

L'importanza della nebulizzazione

La dimensione delle goccioline ha un'estrema importanza. Più sono piccole, maggiore sarà la loro capacità di raggiungere le vie respiratorie più profonde (ad esempio bronchi e polmoni). Dal punto di vista terapeutico è fondamentale che il medicinale raggiunga le vie respiratorie più basse ed è qui che entra in gioco la capacità dell’aerosol di nebulizzare delle goccioline di dimensioni ridotte. È una caratteristica alla quale bisogna prestare molta attenzione nella scelta dell'apparecchio.

Come fare l'aerosol ai bambini

La modalità più efficace di somministrazione è quella con boccaglio, che consente un afflusso maggiore di farmaco alle basse vie respiratorie ed evita che il farmaco si depositi sul viso e sulle gengive, a patto che le labbra siano ben serrate intorno al boccaglio e che la lingua non venga tenuta davanti all’apertura dello stesso. Si tratta di una modalità da utilizzare nell’adulto e nel bambino in età scolare. Nel bambino in età prescolare invece bisogna utilizzare la mascherina. Ne esistono di diverse dimensioni a seconda dell’età del bambino, in modo da garantire una adeguata aderenza e copertura di naso e bocca contemporaneamente.

Per lo stesso motivo la mascherina va tenuta ben aderente al viso per tutta la durata dell’aerosol, e non staccata dal viso. I fori ai lati della mascherina non vanno “tappati” (come qualche volta si è portati a fare pensando così di favorire la somministrazione del farmaco). La bocca va tenuta aperta, altrimenti buona parte del farmaco si fermera all'interno della bocca, tra denti e lingua. È preferibile che il bambino non pianga, in quanto il respiro singhiozzante e convulso non consente l’inalazione del farmaco in profondità. Va anche evitata la somministrazione mentre il bambino dorme perché bocca chiusa e respiro superficiale (e a maggior ragione nel caso di ciuccio) rendono l’aerosol praticamente inutile.

