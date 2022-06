Agopuntura, come funziona e perché è fonte di benessere

aiuta a sciogliere la tensione muscolare. Allevia il dolore provocato da contratture e infiammazioni distendendo i muscoli della zona interessata e agisce efficacemente in caso di cefalee, mal di testa, dolore alla cervicale , torcicollo. È in grado di ridurre la frequenza dell’emicrania in chi ne soffre in maniera costante;

diffonde un benessere generalizzato. Q uesto trattamento stimola il rilassamento e tende ad equilibrare i livelli dei neurotrasmettitori come la serotonina e la dopamina in modo da ridurre gli stati di tensione e stress ed è utilizzato anche per ridurre gli stati di ansia e attacchi di panico;