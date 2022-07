Amazon Prime Day 2022, accessori per la bellezza e la cura personale lui/lei

Parte oggi l'Amazon Prime Day 2022 rivolto ai tanti clienti di Amazon Prime, con offerte e sconti irresistibili da non perdere. Il vantaggioso pacchetto di proposte è particolarmente allettante, e investe anche un settore particolare, ovvero quello dedicato alla bellezza e alla cura personale. Tra dispositivi tecnologici e prodotti scontati, la scelta risulta ricca e molto invitante. Scopriamo insieme i prodotti migliori per lui e per lei.

Cura personale e bellezza, tutte le offerte

Negli ultimi anni è aumentato in modo corposo l'elenco di prodotti e articoli dedicati al benessere del proprio corpo, sia per quanto riguarda l'igiene, la salute che la bellezza personale. Una scelta precisa di Amazon per rispondere alla sempre più pressante richiesta avanzata dagli amanti dello shopping online. E per premiare la loro fiducia il brand rinnova l'appuntamento con l'Amazon Prime Day, anche con questa edizione 2022. Un evento immancabile per gli appassionati di sconti e prezzi vantaggiosi, utile per scegliere il prodotto perfetto tra i tanti articoli a disposizione, dedicati alla cura personale.

Spazzolino elettrico

Oral-B SMART 4, lo spazzolino ricaricabile perfetto per assicurare e perfezionare una corretta igiene dentale quotidiana. Rimuove fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale, per delle gengive sane e protette. Elimina velocemente anche le macchie superficiali, il sensore di pressione modula la velocità di spazzolamento per preservare le aree più delicate della bocca. Comprensivo di 1 manico con caricatore, 2 testine e una comoda custodia da viaggio. Il costo si abbassa dai 134,90 euro agli 49,99 euro scontati.

Piastra professionale

Gettonatissima ecco la piastra professionale per capelli ghd Gold, in grado di disciplinare la capigliatura per una chioma liscia e setosa ogni giorno. È caratterizzata da una tecnologia Dual-Zone che mantiene la temperatura di styling ottimale di 185°C, per risultati ogni volta impeccabili. Un prodotto innovativo, con un design semplice, iconico con lamelle sagomate e basculanti che garantiscono uno styling veloce e semplice, qualsiasi sia la tipologia di capello o la lunghezza. Si riscalda in soli 25 secondi, ed è agevolato dalla comoda funzione sleep mode, che spegne automaticamente il dispositivo dopo 30 minuti di inattività. Come costo si passa dai consueti 219,00 euro ai 138,49 euro scontati.

Rasoio elettrico

Philips Serie 3000 è il rasoio elettrico da uomo in grado di tagliare i peli con estrema precisione, scivolando delicatamente sulla pelle. Corredato di testine flessibili e oscillanti in 5 direzioni, il rasoio si adatta alle caratteristiche della cute con un movimento calibrato. Anche grazie alle 27 lame autoaffilanti, che permettono un'ottima rasatura, sia su pelle asciutta che bagnata. Completano il tutto un display intuitivo, un'impugnatura in gomma antiscivolo e un regolabarba di precisione. Il costo si abbassa dai 99,99 euro ai 48,99 euro scontati.

Epilatore elettrico femminile

Comodo, facile da utilizzare, rapido, ecco l'epilatore elettrico Braun Silk-épil 9 Flex 9020 perfetto per rimuovere i peli senza dolore, grazie alla testina flessibile. Dotato di tecnologia MicroGrip è in grado di rimuove anche i peli più corti, fino a 0,5 mm, per una pelle liscia a lungo. Il kit include una serie di accessori perfetti per la bellezza e la cura della cute: 1 epilatore donna, 1 accessorio rasoio donna elettrico, 1 testina del rifinitore, 1 cappuccio di massima aderenza alla pelle, 1 cappuccio aree sensibili, 1 accessorio massaggiante per il corpo, 1 custodia, 1 spazzolina di pulizia e 1 caricatore. Il costo del prodotto passa dai consueti 249,00 euro ai 119,99 euro scontati.

Asciugacapelli professionale

Un prodotto professionale con tecnologia a ioni per ridurre l'effetto crespo, ecco l' asciugacapelli gdh Air Kit dotato di diffusore, un beccuccio piatto per uno styling di precisione. Oltre a due clips per dividere in sezioni i capelli, una spazzola in ceramica ghd misura 3 e una sacca protettiva. Il prodotto è dotato di temperatura e velocità regolabili, così da adattarsi a ogni tipologia di capigliatura, mentre il getto di aria fredda fissa la piega per un effetto fashion. Liscio e setoso a lungo. In offerta da 169 euro a 118,08 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione. Scopri di più