Medicazione e cura del proprio corpo, tutti i prodotti in offerta

La cura della propria salute è da sempre una priorità e va perseguita con il supporto di esperti di settore ma anche con l'aiuto di attrezzature e dispositivi medici specifici. Una serie di articoli utilissimi, da poter conservare nell'armadietto del bagno e da utilizzare all'occorrenza. Un vero e proprio kit per tutte le necessità del momento, ma dalla tecnologia elevata e dall'alta affidabilità. Amazon, come sempre, garantisce una serie di offerte davvero imperdibili anche per quanto riguarda i prodotti inerenti la cura personale. Scopriamo gli imperdibili e vantaggiosi prodotti scontati dal 28/06/22 al 11/07/22.

A&D, il misuratore digitale di pressione da braccio

Utilissimo e molto pratico ecco il misuratore di pressione da braccio in versione digitale, A&D Ua-611 in grado di memorizzare fino a 30 misurazioni. Tecnologia avanzata per questo strumento clinicamente validato con il supporto di test stabiliti da una serie di organizzazioni sanitarie. Con riferimento alle specifiche cliniche per la misurazione arteriosa definite dalla European Society of Hypertension (ESH). Pionieri nel settore la A&D nel 2001 ha ideato l'algoritmo IHB (Irregular Heart Beat), e oggi utilizzato sull'intera gamma di misuratori di pressione dell'azienda. Il prodotto si avvale di un sensore che monitora la presenza di irregolarità cardiache, riportando il calcolo del valore medio delle misurazioni.

Pic Solution Aircube Aerosol

Un apparecchio per areosol a pistone facilmente utilizzabile da tutta la famiglia, il modello Pic Solution Aircube si avvale del design dsl. Ovvero forme ispirate alla natura che rendono più confortevole e intuitivo l'utilizzo della strumentazione, con un minor numero di pulsanti e un'impugnatura comoda a maneggevole. Di rapido utilizzo l'aerosol Aircube garantisce una preparazione della terapia molto più facile. Grazie anche alla presenza di un numero di accessori in grado di assecondare le singole necessità, dall'apparecchio AIRCube di base all'ampolla nebulizzatrice Pic Acti Fast Pro, oltre a una morbida mascherina per adulti e una per bambini, una forcella nasale e un tubo di raccordo.

Termometro a infrarossi Medisana TM A79

Termometro clinico senza contatto per misurare la febbre, adatto sia per gli adulti che per i più piccoli. Medisana TM A79 rileva la febbre senza toccare la fronte, impedendo così il contatto e la trasmissione di agenti patogeni. Inoltre, la sua tecnologia avanzata, ne consente un uso multifunzionale per verificare anche la temperatura delle superfici e dei liquidi, nonché dell'ambiente. È in grado di memorizzare automaticamente le ultime 50 letture, il termometro frontale si spegne automaticamente dopo 18 secondi. È provvisto di display LCD extra-large di facile lettura, sia Celsius che Fahrenheit, mentre un cambio di colore dello stesso allerta sull'aumento della temperatura. In tandem con un allarme acustico.

Otoscopio medico professionale tascabile a fibre ottiche

VISIOSCOPE Otoscopio professionale è un misuratore di precisione dotato di illuminazione LED a fibre ottiche, con la presenza sia di un manico che di una testa. Su quest'ultima è posizionata una lente movibile con ingrandimento, il prodotto è comunemente utilizzato in otorinolaringoiatria per esami di precisione delle pareti del condotto uditivo esterno e della membrana timpanica. Realizzato in plastica e metallo, contempla la presenza di una lampadina LED 3V a luce bianca e speculum auricolari monouso per adulti e pediatrici.

Cassetta medica di pronto soccorso

Un prodotto professionale che ognuno dovrebbe avere in casa, come questa valigetta antiurto in plastica con supporto per l'attacco a parete, tutto di AIESI. Un vero e proprio kit professionale per il primo soccorso, usato anche all'interno delle aziende e unità produttive con più di tre lavoratori. La valigetta comprende un numero corposo di articoli per la cura personale, tra questi 5 paia di guanti sterili, 1 visiera paraschizzi, 2 flaconi di iodopovidone al 10% da 500 ml, 3 soluzione fisiologica da 500 ml, 10 compresse di garza sterile 10x10 cm, 2 compresse di garza sterile 18x40 cm, 2 teli sterili, 2 pinzette sterili. Inoltre sono presenti 1 confezione di rete elastica, 1 di cotone da 50 g, 2 di cerotti assortiti 20 pz, 2 rotoli di cerotto m 5x2,5 cm, 1 paio di forbici per medicazioni e 3 lacci emostatici. Per finire due sacchetti pronti all'uso di ghiaccio istantaneo, 2 sacchetti per rifiuti sanitari, 1 termometro digitale, 1 misuratore di pressione con stetoscopio, oltre alle istruzioni per l'utilizzo dei presidi medici presenti e l'elenco degli stessi.