Sconti Amazon Prime ottobre 2022, i prodotti scontati per rinnovare la trousse

Chi non vorrebbe avere una trousse ben fornita dove non mancano le ultime tendenze del make-up? Dai prodotti per truccare gli occhi al fondotinta, dai rossetti ai pennelli, il beauty case dovrebbe sempre contenere prodotti di qualità che garantiscano una lunga durata e un effetto impeccabile.

Chi ama fare shopping online può trovare molti prodotti in offerta a prezzi convenienti, ad esempio approfittando delle offerte in programma fino alla mezzanotte di oggi riservate agli iscritti Amazon Prime. Un’occasione perfetta per rinnovare la trousse e prendersi cura della propria bellezza a trecentosessanta gradi.

Pinkiou set di matite per sopracciglia

Set di matite per sopracciglia Pinkiou che comprende 5 colori: nero, grigio, marrone, marrone scuro e marrone chiaro. Impermeabile e resistente, la matita per sopracciglia mantiene il colore tutto il giorno e permette di ottenere un design preciso e un effetto impeccabile.

Real Techniques set 4 pennelli

Set di pennelli Real Techniques da usare per creare la base del trucco. Include contour brush, square foundation brush, detailer brush e buffing brush.

Max Factor fondotinta lasting performance

Fondotinta Max Factor lasting performance, liquido e ad alta coprenza, è un prodotto no transfer e a lunga tenuta fino a 8 ore. La formula è ricca di agenti opacizzanti che rendono il prodotto, particolarmente adatto a pelli da miste a grasse.

L'Oréal Paris mascara Paradise Extatic

Mascara per ciglia L'Oréal Paris Paradise Extatic, volumizzante e dotato di uno scovolino molto morbido e bombato alla base che rende l’applicazione molto delicata e piacevole. La formula cremosa è arricchita con olio di ricino dalle proprietà allunganti, adatto a occhi sensibili e portatori di lenti a contatto.

Max Factor rossetto Lipfinity Lip Colour

Rossetto Max Factor Lipfinity Lip Colour a lunga tenuta, corredato da gloss idratante per una finitura omogenea e brillante. Il rossetto liquido ad applicazione bifase garantisce colore intenso e idratazione, mentre il gloss top coat fissa il colore e idrata le labbra.

Collistar correttore filler per occhi

Correttore Collistar con effetto filler, levigante e correttivo. Minimizza le imperfezioni, permette di ottenere un effetto waterproof e a lunga durata.

