Offerte Amazon ottobre 2022, prodotti e giochi per l'infanzia in offerta

Fare shopping online è un modo sempre veloce e pratico per trovare tutto ciò che serve per far star bene i più piccoli, dall’occorrente per prendersi cura dei neonati fino ai giochi adatti ai bambini di tutte le età.

In occasione delle offerte Amazon Prime, che scadono oggi a mezzanotte, gli sconti sul necessaire e sui giochi per l’infanzia non mancano. Approfittando della convenienza e della consegna a domicilio gratuita, riservata ai clienti Amazon Prime, è possibile accedere a una vasta selezione di prodotti pensati per andare incontro alle esigenze più diverse.

Barbie Camper dei Sogni

Uno dei giochi più ambiti dai bimbi, Barbie Camper dei Sogni è il veicolo trasformabile dotato di piscina, barca e pick-up, in grado di diventare tutto ciò che suggerisce l'immaginazione. Dotato di 50 accessori, è adatto ai bambini dai 3 anni in su. Scopri l'offerta su Amazon.

Sponda da letto Foppapedretti Hoplà

Un accessorio indispensabile per proteggere il sonno dei più piccoli, la sponda da letto Foppapedretti Hoplà è una barriera pieghevole, sicura e protettiva che si fissa facilmente sotto il materasso e si adatta ai più comuni tipi di letto. Pieghevole e comoda da trasportare grazie alla pratica borsa in dotazione, è adatta ai bambini di età superiore ai 18 mesi e fino a 5 anni. Scopri l'offerta su Amazon.

Songmics scaffale a 4 livelli in tessuto

Utile per riporre i libri e altri oggetti, lo scaffale Songmics a 4 livelli in tessuto è una libreria leggera ma stabile in grado di ospitare fino a 25 libri. Lo scaffale presenta colori vivaci che ravvivano lo spazio e stimolano l’immaginazione dei più piccoli. Scopri l'offerta su Amazon.

Hot Wheels camion 2 in 1

Trasportatore, pista e 3 auto in scala compongono il Camion Hot Wheels 2 in 1, un gioco sempre gradito che può contenere fino a 22 veicoli e che si allunga fino a circa 1.8 metri trasformandosi in una pista con doppio lanciatore per corse competitive. È presente un fermo di sicurezza, oltre al deviatore per far tornare indietro i veicoli preparandoli ad affrontare una nuova sfida. Scopri l'offerta su Amazon.

Pannolini Huggies Extra Care

I pannolini non sono mai troppi quando ci sono neonati in casa. Huggies Extra Care è la linea studiata per la protezione della pelle delicata del neonato, grazie ai materiali traspiranti che mantengono asciutta la pelle evitando le irritazioni. Il prodotto contiene 4 confezioni da 40 pannolini ciascuna, taglia 1 (2-5Kg). Scopri l'offerta su Amazon.

Bing set con 6 mini personaggi

Bing, Flop, Sula, Amma, Pando e Charlie sono i 6 mini personaggi che compongono il set dai colori luminosi e dalle dimensioni ideali per le mani dei più piccoli. Il contenitore è facile da trasportare grazie alla pratica maniglia che rende la confezione una vera e propria valigetta. Scopri l'offerta su Amazon.

Seggiolino auto Foppapedretti Iturn Duofix

Il seggiolino auto Foppapedretti Iturn Duofix è omologato per bambini con età compresa dalla nascita a 12 anni circa, relativo al gruppo 0/1/2/3. Il sistema di aggancio Duofix permette l'installazione del seggiolino sia mediante il sistema isofix che con la cintura a 3 punti in dotazione al veicolo. La seduta girevole a 360 gradi, infine, facilita l'adagiamento del bambino da parte di un adulto. Scopri l'offerta su Amazon.