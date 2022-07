Aquagym in estate, l’alleato per dimagrire in poco tempo

L’aquagym è uno degli sport più praticati durante la stagione estiva.

È amato da molte persone perché in grado di soddisfare diversi bisogni ed esigenze. Si tratta di un tipo di ginnastica in grado di tonificare e modellare la massa muscolare e rendere elastiche le articolazioni. Questo tipo di sport si svolge con una varietà di esercizi in acqua a ritmo di musica e che impegnano diversi zone del corpo.

Quali sono i benefici dell’aquagym

Tra i muscoli sollecitati durante una sessione di aquagym vi sono braccia, gambe, addominali, glutei, spalle. Proprio per questo motivo è considerato uno sport completo e consigliato a tutti, dai bambini agli anziani e alle donne in gravidanza. Può anche essere praticato dagli sportivi in fase di riabilitazione in seguito ad un infortunio.

Scopriamo insieme tutti i benefici di questo sport, sia per il corpo che per la mente, da praticare durante l’estate e non solo.

Aiuta a dimagrire: è uno sport indicato a chi vuole perdere peso . Di fatti consente di bruciare i grassi accumulati in diversi punti critici. Basti pensare che grazie ad una sola sessione della durata di circa trenta minuti si bruciano efficacemente dalle 300 alle 500 calorie con un dispendio di energia minima. Quando si fanno movimenti in acqua si tende a percepire meno il senso di affaticamento.

Contrasta la cellulite: prezioso alleato per tonificare glutei , cosce e pancia grazie all'effetto massaggiante dell'acqua in queste particolari zone. Grazie ai movimenti eseguiti in acqua il grasso adiposo, responsabile dell'inestetica buccia d'arancia, viene eliminato.

Combatte il mal di schiena: con questo tipo di sport si sollecita la muscolatura della schiena senza un eccessivo sforzo. L'acqua in effetti alleggerisce il lavoro muscolare a carico della colonna vertebrale contribuendo a rendere più tonici i suoi muscoli e donando un'inedita elasticità. Ecco perché è indicato a chi soffre di lombalgia.

Migliora la circolazione: la pressione dell’acqua e l’azione massaggiante durante l’esecuzione degli esercizi previsti stimola la circolazione venosa contribuendo a far fluire efficacemente il sangue verso il cuore. Ideale per chi soffre di gambe pesanti e gonfie a causa del caldo e per chi soffre di ritenzione idrica

Azione antistress: durante una sessione di questo sport il corpo tende a rilassarsi e rilasciare endorfine preziose che combattono la stanchezza psicofisica donando energia e serenità.

Come eseguire l’aquagym e controindicazioni

Prima di eseguire una sessione di aquagym il corpo va riscaldato adeguatamente nell’acqua per almeno una quindicina di minuti attraverso il nuoto o la semplice camminata. La durata di una lezione tipo può durare in linea di massima dai trenta sino ad un’ora circa. È questo uno sport che può essere praticato sia individualmente che in gruppo. Grazie ad esso i rischi di subire traumi o infortuni sono veramente pochi e i risultati si ottengono davvero in poco tempo se ci sia allena costantemente. Si consiglia a tal fine di praticare questo sport almeno due tre volte la settimana.

Ogni allenamento prevede movimenti sempre più veloci. Di fatti col tempo aumenterà sempre più la resistenza all’acqua e si percepirà meno la fatica durante un workout tipo. Gli esercizi eseguiti col tempo risulteranno sempre più facili e praticati in poco tempo. Nel corso dell’allenamento non aumenteranno le ripetizioni degli esercizi ma piuttosto si ridurrà il loro tempo di esecuzione.

Non esistono particolari controindicazione alla pratica di questo sport che è tollerato da tutti persino durante la gravidanza. È però sempre consigliato chiedere un consulto al proprio medico.