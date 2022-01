Banana: ecco perché non bisogna rinunciare a questo frutto

Di origine tropicale e disponibile in tutte le stagioni, la banana non solo è un frutto gustoso ma fa anche tanto bene all’organismo. Molto richiesta dai bambini e consumata anche dagli adulti, svolge un ruolo importante per il nostro benessere. La banana può essere consumata a colazione, come snack del mattino o del pomeriggio e aiuta anche gli sportivi a recuperare presto energie grazie all’alto contenuto di sali minerali.

Ottimo anticancro, sono diversi i benefici che rilascia a chi la inserisce nella propria alimentazione. Dal cuore alla pressione arteriosa, dallo stomaco al colon, fino al benessere mentale e non solo, ecco perché non bisogna rinunciarvi.

Banana, storia e curiosità

La banana non è altro che il frutto del banano, una pianta alta circa sei metri e sempreverde, appartenente alla famiglia delle Musaceae. La coltivazione è diffusa nei Paesi tropicali come Malesia, Indonesia e Filippine dove il clima è caldo-umido e non ventilato, motivo per il quale in Italia la coltivazione della banana è concentrata principalmente in Sicilia e in Sardegna con buoni risultati.

La caratteristica di questo frutto è quella di poter maturare anche dopo essere stato raccolto. Ciò avviene grazie alla presenza dell’etilene, ovvero un ormone vegetale che ne favorisce la maturazione. Affinché la maturazione lontana dal contesto naturale possa avvenire nel modo più spontaneo possibile è necessario che la banana venga conservata in luogo fresco e, allo stesso tempo, distante da altri frutti. La presenza di questi ultimi infatti potrebbe accelerare il processo di maturazione.

Banana, caratteristiche principali

Con circa 65Kcal per ogni 100 grammi di prodotto, la banana va mangiata con moderazione, soprattutto da parte di chi è affetto da problemi di obesità. All’interno di questo frutto è possibile trovare un concentrato di elementi ritenuti fonti preziose per il nostro organismo: sali minerali come potassio, magnesio, rame, ferro, fosforo. Ed ancora, le vitamine A, del gruppo B, C e K. La banana è anche ricca di flavonoidi, fitosteroli, carotenoidi ed anche serotonina e dopamina.

Banana, perché fa bene

Conosciamo tutti i benefici che derivano dal consumo della banana. Iniziamo da quello antitumorale: la presenza di flavonoidi ha l’effetto di agire contro i radicali liberi e l’invecchiamento delle cellule prevenendo la formazione di malattie come il cancro. La presenza di potassio e magnesio, unita alla bassa quantità di sodio, aiuta a mantenere regolare la pressione sanguigna. Il potassio inoltre è fondamentale per ridurre il rischio di ictus e infarto e previene i crampi, motivo per il quale la banana è un ottimo alleato per gli sportivi. La buona quantità di fibre favorisce la prevenzione della stipsi, mentre i fitosteroli aiutano ad abbassare il colesterolo cattivo.

La banana previene anche le malattie del tratto intestinale. Inoltre la presenza di carotenoidi, precursori della vitamina A, aiuta a prevenire le malattie agli occhi, al cuore e aumenta le difese immunitarie, rese più forti grazie anche alla vitamina C che inibisce pure le sostanze cancerogene prevenendo il rischio di tumori. La vitamina B garantisce il regolare funzionamento energetico, combatte il senso di stanchezza e spossatezza, e protegge la funzionalità delle attività celebrali. La vitamina K, invece, protegge le ossa e previene il rischio di emoraggie.

Le banane sono anche alleate del buon umore: la serotonina da una parte e la dopamina dall’altra, prevengono e combattono gli stati depressivi, rilassano il corpo e garantiscono una maggiore concentrazione e stabilità da un punto di vista emotivo.