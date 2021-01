Per una buona digestione ecco le strategie detox

Alimentazione e digestione, un binomio che non sempre trova un punto comune o un percorso sereno. Spesso la scelta dei cibi e i quantitativi assunti possono rendere difficoltoso il processo digestivo, condizionato anche da una situazione di stress emotivo e da una vita altamente frenetica. Un insieme di fattori che possono avere ricadute sul benessere dell'apparato digerente, con veri e propri attacchi all'equilibrio fisico ma anche mentale. Una cattiva digestione può interferire negativamente anche sull' umore incidendo sui rapporti lavorativi e affettivi.

Per questo è necessario aspirare a uno stile di vita che risulti sereno dal punto di vista emotivo ma principalmente sano, lasciando spazio alle buone abitudini e in particolare quelle alimentari. Nutrirsi nel modo giusto è importante, assumendo cibi legati alla stagionalità e per questo maggiormente ricchi di proprietà nutritive. Evitando condimenti troppo pesanti e privilegiando metodi di cottura che agevolino la digeribilità del cibo stesso. Nutrirsi bene garantisce il corretto sfruttamento dei processi chimici che avvengono attraverso l'assimilazione del cibo così da ricavare energia e forza, in favore di un buon metabolismo e di una sana digestione.

Cattiva digestione, sintomatologia e cause

Per agevolare un processo digestivo corretto è bene mettere in campo una serie di regole e strategie utili per l'organismo, permettendo che il cibo assunto affronti il suo percorso nel modo giusto. A partire dalla masticazione e alla tempistica che le si dedica, passando per la tipologia d prodotti e bevande assimilati fino allo stile di vita. Del resto la dispepsia è un problema non da poco che può provocare il classico gonfiore addominale con pesantezza, oltre a bruciore e alito cattivo. Ma anche stitichezza, meteorismo oppure diarrea, con ricadute sull'energia personale tanto da sentirsi stanchi, invasi dall'ansia, vittime dell'insonnia e molto stressati.

Sono tante la cause che possono favorire una pessima digestione: non solo un'assunzione abbondante ed errata di cibi ma anche un'esistenza ricca di stress e ansia. Non a caso intestino e cervello sono spesso legati da un filo invisibile tanto da trasformare il primo in un'estensione del secondo, dove scatenare e sfogare tutta l'angoscia accumulata. Emozioni, paure e nervosismo ricadono sullo stomaco e sull'intestino, con tanto di spasmo addominale, bruciore e gonfiore.

Rimedi e strategie detox per la digestione

Per agevolare una buona digestione e una sensazione costante di leggerezza è bene mettere in atto una serie di strategie utili a migliorare lo stesso stile di vita. Regole e abitudini, quindi, che devono rientrare nel quotidiano così da trasformarsi in presenze costanti, facilmente affrontabili e parte della routine giornaliera.