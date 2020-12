Tisane, ecco le migliori per attivare il metabolismo

Accelerare il metabolismo è possibile e facile: basta aprire l'armadietto o la dispensa dedicata alle spezie e alle erbe aromatiche, attingendo a piene mani. Prodotti di facile reperibilità, solitamente impiegati per insaporire cibi e pietanze, per sferzare il palato con il loro gusto intenso, corposo e molto corroborante. Eccoli qui che trovano posto come brucia grassi, in grado di dare una spinta al metabolismo riattivandolo nel modo giusto. Sembra una magia eppure tutto quello che serve è a portata di acquisto, così da spronare il corpo in modo sano e del tutto naturale.

Una tisana calda, salutare e dal gusto intenso è il modo migliore per contrastare il freddo di stagione ma anche la scelta più naturale per eliminare le scorie dal corpo. Un fisico debilitato da chili di troppo, da scelte alimentari errate e da una sensazione perenne di gonfiore non può che trovare giovamento dalla degustazione di una tisana calda: perfetta la mattina, il pomeriggio o prima di andare a dormire garantisce la diuresi e favorisce la depurazione intestinale ma, prima di ogni altra cosa, accelera il metabolismo permettendo così di bruciare più facilmente i grassi accumulati e le calorie, rinvigorendo al contempo il corpo e anche la mente.

Metabolismo e chili in eccesso

Uno stile di vita frenetico, in tandem con un'alimentazione sbagliata ed eccessivamente calorica, sono tra le cause del rallentamento del metabolismo e relativo accumulo di chili in eccesso. A questo va aggiunto come il cibo sia spesso utilizzato come rifugio e conforto durante i momenti più cupi; è poi la volta di malattie, disordini ormonali, fattori genetici, la mancanza di un'attività fisica costante: un insieme di fattori in grado di agire negativamente sul corpo stesso.

Del resto, il metabolismo svolge un ruolo fondamentale nel percorso legato alla perdita di peso, poiché contempla una serie di processi chimici in grado di trasformare il cibo in energia necessaria per la sopravvivenza delle cellule dell'organismo stesso. Non si tratta solo di vigore ma anche di crescita e ricostruzione di organi e tessuti in caso di ricambio o distruzione, così come dello stoccaggio delle riserve energetiche. Perché il corpo funzioni a dovere è fondamentale mantenere un buon peso corporeo, così che anche il metabolismo funzioni perfettamente: se questo rallenta risulterà molto complesso smuovere l'ago della bilancia e perdere peso.

Le tisane per la salute: energia e conforto

Le strategie per riattivare il metabolismo contemplano un'alimentazione sana, costituita da più porzioni da consumare durante l'arco della giornata, supportata da una masticazione lenta e consapevole. A ciò si aggiunge un uso meditato delle proteine e di una buona attività fisica. Per accelerarlo, ecco accorrere in aiuto una serie di tisane gustose e salutari, perfette da sorseggiare anche con l'aggiunta di poco zucchero e da preparare facilmente.