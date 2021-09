Capelli che cadono col cambio di stagione: ecco cosa fare

Capelli fragili, che cadono di frequente e che ci mettono in allarme. È questo quello che spesso accade nel periodo compreso fra settembre e novembre e, ogni volta, subentra sempre la stessa ansia: quella di rimanere con poche ciocche. Nella nostra mente si aprono scenari catastrofici come se fosse la prima volta e come se non sapessimo che dopo un certo periodo questa fase avrà fine.

Chi non ha mai pensato al peggio? Non solo nella fase dello shampoo o quando li si pettinano, ma basta anche una semplice passata di mano e si vedono andare via diversi fili. Perché accade questo? Esistono rimedi per poter prevenire una perdita eccessiva?

Perché cadono i capelli col cambio di stagione

I capelli cadono in ogni cambio stagione, ovvero in autunno e in primavera. Un problema, questo, che non è solo delle donne ma anche degli uomini. Le donne lo notano di più semplicemente per il fatto i avere i capelli più lunghi. Le cause determinanti sono il cambiamento delle condizioni climatiche e quindi della temperatura che, in autunno, gioca un ruolo incisivo il fatto che i capelli sono reduci dai lavaggi quotidiani, dallo stress da cloro e da salsedine.

Se a tutto questo si aggiunge anche un carico emotivo dovuto al rientro a lavoro o a scuola, la frittata è fatta. Lo stress mentale, infatti, è una concausa della caduta dei capelli. Perdere circa 100 fili al giorno è considerato normale in questo periodo. La caduta dovrebbe avvenire in un lasso di tempo che va dalle 4 alle 6 settimane. Se dovesse continuare oltre e dovessero intravedersi degli spazi vuoti in testa, allora sarà il caso di ricorrere ad uno specialista. In tutti gli altri casi che rientrano nella norma è possibile seguire alcuni consigli per tutelare il salvabile.

L’aiuto che arriva dall’alimentazione

Tra le cose da fare per prevenire o almeno ridurre la caduta dei capelli, ci sono degli accorgimenti che si possono seguire partendo dalla tavola. È importante seguire una corretta alimentazione, mangiando in modo sano e dando priorità agli alimenti che contengono aminoacidi, minerali, vitamine e Omega3.

Via libera quindi a pesce, carne, cereali, legumi, verdure e frutta secca. Ovviamente occorre consumare questi alimenti con equilibrio e alternarli fra loro. Fondamentali, poi, gli alimenti che contengono vitamine A,B, C e D che possono trovarsi in diversi frutti.

Gli impacchi da poter fare in casa

Per aiutare i capelli dall’esterno, sin dalla radice, è possibile poter fare degli utili impacchi da casa ad esempio usando l’aloe vera. Il succo di questa pianta può essere usato come impacco venti minuti prima dello shampoo massaggiando delicatamente durante l’applicazione. Hanno ottima efficacia, con le stesse modalità, anche gli impacchi con olio di lino o di cocco. Altro segreto è quello di grattugiare un po’ di zenzero fresco e mescolarlo all’olio di jojoba dopo la detersione; questo impasto ha l’effetto di stimolare la circolazione nella zona del cuoio capelluto rafforzando i capelli a vista d'occhio.

Molto efficace è anche l’infuso a base di salvia: versatelo sui capelli dopo lo shampoo e sarà un vero toccasana. Pure l’arancia può rivelarsi un’alleata: frullate un po’ di polpa e di buccia per creare un impacco; non solo contrasterà la caduta dei capelli, ma combatterà, qualora ce ne fosse bisogno, la forfora e i capelli grassi. C’è poi l’avocado che può dare una marcia in più nel contrastare la caduta dei capelli; meglio usare un frutto maturo che va frullato e applicato per mezz'ora sui capelli bagnati.