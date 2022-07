Capelli secchi ed effetto paglia in estate, cause e rimedi

In estate a causa delle temperature elevate, l’esposizione prolungata al sole e l’effetto di cloro e salsedine è inevitabile ritrovarsi con i capelli secchi ed un inestetico “effetto paglia”.

Questi fattori contribuiscono a far perdere idratazione alla chioma. A questi agenti atmosferici, legati alla particolare stagione, si possono aggiungere altri fattori come scarsa attività sebacea, carenze alimentari e squilibri ormonali che compromettono la salute dei nostri capelli rendendoli aridi, fragili e sfibrati. Anche l’utilizzo di piastre e phon e le colorazioni aggressive possono peggiorare la situazione. I capelli secchi risultano così stopposi, difficili da gestire e domare.

Come trattare i capelli secchi e l’effetto paglia

In estate i capelli che tendono a seccarsi necessitano di una cura e di un’attenzione mirata. Innanzitutto necessitano della giusta idratazione quando vengono lavati. Al momento del lavaggio è meglio preferire shampoo delicati, a base di ingredienti il più possibile naturali, in grado di donarne la giusta idratazione.

L’ideale è scegliere prodotti a base di aloe vera, olio di cocco, burro di karité, olio di jojoba. Sono questi ingredienti che rendono la chioma morbida e ben nutrita. Al momento del lavaggio è da evitare l’acqua troppo calda in modo da esporli il meno possibile al calore che tende ulteriormente ad inaridirli. L’ultimo risciacquo andrebbe fatto con acqua fredda così da ottenere una chioma più lucente.

Dopo lo shampoo gli esperti consigliano di eseguire un impacco rigenerante “fai da te”. Efficace e adatto a questa tipologia di capello è una maschera a base di miele ed olio evo da mixare con un po’ di yogurt dall’effetto nutriente e idratante al tempo stesso. In commercio si trovano anche molte maschere a base di olio di argan e olio di cocco. La maschera va distribuita sui capelli lavati e umidi e su tutte le lunghezze.

La messa in posa della maschera deve essere di almeno venti minuti in modo da consentire il maggior assorbimento possibile. Dopo occorre sciacquare abbondantemente in modo da evitare eventuali residui. Anche per questo tipo di risciacquo è da preferire acqua tiepida. I capelli secchi risultano più fragili e tendenti a spezzarsi. Per questo motivo bisogna districarli con un pettine a denti larghi in modo da disciplinarli il più possibile eliminando efficacemente tutti i nodi.

Come prevenire i capelli secchi e l’effetto paglia

Al fine di prevenire la disidratazione della chioma che è alla base del problema dei capelli secchi e dell’effetto paglia bisognerebbe asciugarli al naturale evitando phon e piastre troppo calde. Se proprio non si può fare a meno del phon, si consiglia di usarlo ad una temperatura poco elevata in modo da non sottoporre la chioma ad un ulteriore stress termico.

Quando si esce nelle ore più calde, bisognerebbe proteggere la testa e la chioma con un cappello a tesa larga o con una bandana. Al mare o in piscina sarebbe opportuno applicare sulle lunghezze prodotti a base oleosa e arricchiti di filtro protettivo in modo da proteggerli dall’azione del sole che potrebbe peggiorare questo problema. Dopo il bagno la chioma va sciacquata con acqua corrente in modo da eliminare tracce di salsedine e cloro che tendono a rendere stopposi i capelli.

Non dobbiamo dimenticarci che ci si può prendere cura dei capelli in estate al fine di prevenire la secchezza e la scarsa idratazione bevendo tanta acqua e attraverso un’alimentazione mirata ricca di sostanze antiossidanti e vitamine in grado di donare nutrimento in profondità.

Via libera quindi a frutta secca come mandorle e noci e frutta fresca come albicocche, pesche, fragole, kiwi, banane ricche di vitamina C, vitamina B e sali minerali come zinco e magnesio che consentono di rinforzare la chioma. Consigliato è anche il consumo di uova in grado di stimolare la crescita dei capelli e di salmone ricco di acidi grassi e omega 3 che li rende folti e idratati.