Capelli al sole, i migliori trattamenti per averli sempre bellissimi

Se l’estate è la stagione preferita dalla maggior parte delle persone e porta grandi benefici sia fisici che mentali, lo stesso non si può dire per i nostri capelli, sottoposti, molto più della stagione invernale, a danneggiamenti strutturali. Il paradosso è che proprio in estate avere una capigliatura al top, fluente e sana, è il desiderio di tutti. Non è però un obiettivo impossibile da raggiungere. Mentre il sole fa benissimo a tutto il nostro organismo, per i capelli è una fonte di stress. Ma non solo. Ai raggi Uv si aggiunge anche la sabbia, il vento e la salsedine che tendono a fargli perdere lucentezza e a farli diventare secchi e indomabili.

Gli effetti del sole sui capelli

I raggi del sole, soprattutto dopo esposizioni prolungate, possono diventare dei veri e propri nemici della salute dei capelli, arrivando a danneggiarne anche il bulbo (la parte attaccata alla cute, ndr), oltre che le punte, creando il cosiddetto “effetto paglia”. Se si aggiungono i frequenti bagni in acqua di mare salata e i conseguenti frequenti lavaggi, il fusto si indebolisce arrivando a situazioni estreme come la caduta. Se questo non accade in estate, lo stress aumenta comunque la caduta autunnale, periodo in cui solitamente i capelli si rigenerano dopo una perdita maggiore. Così come la pelle quindi, anche i capelli durante le vacanze vanno curati usando prodotti mirati, che li proteggano e limitino i danni.

Cosa fare in spiaggia

Esistono prodotti protettivi specifici per i capelli al sole. Sia in formato spray, che in lozioni o fluidi, secondo le esigenze. È preferibile scegliere quelli non aggressivi e a base naturale. Questi, come la crema solare, che erroneamente si tende a mettere non appena arrivati in spiaggia, vanno invece messi almeno una mezz’ora prima di recarsi al mare, in modo da permettere alla protezione di agire e formare una barriera.

Come applicare le protezioni

Vanno distribuite lungo fusto, dalle radici alle punte, prima di esporsi, dopo un tuffo o una doccia, o dopo molte ore in spiaggia. L’importante comunque, dopo un bagno in mare o un tuffo in piscina, sciacquare velocemente i capelli con acqua dolce, per togliere i residui di sale e di cloro.

Dopo una giornata di mare

È la sera che è importante attuare un rituale di bellezza per i nostri capelli. A iniziare dallo shampoo, indispensabile per eliminare qualsiasi residuo di sabbia o prodotti solari utilizzati per la pelle, o del cloro in caso si sia passata la giornata in piscina. Anche in questo caso è importante optare per prodotti delicati e non aggressivi, preferibilmente a base naturale.

Dopo lo shampoo molto importante è un balsamo o una maschera rigenerante con o senza risciacquo, che completano l’azione restitutiva e compensano gli effetti dannosi, apportando sostanze riparatrici alla cuticola e alla corteccia del capello. Soprattutto se si hanno capelli colorati che tendono a scolorire e a seccarsi più di quelli naturali, è fondamentale utilizzare prodotti idratanti e rivitalizzanti.

Se i capelli sono colorati?

Essendo già trattati, i capelli colorati risentono ancora di più di quelli naturali, dei danni causati dai raggi solari. Ciò è dovuto al fatto che i coloranti, per penetrare nelle fibre del capello, indeboliscono le cuticole. ovvero lo strato protettivo che riveste i capelli, inaridendoli. Senza pellicola protettiva il sole li secca ulteriormente rendendo il colore meno brillante. Il risultato? I capelli diventando spenti e senza vitalità e il colore originario si altera la maggior parte delle volte sbiadendo. Occorre quindi una dose maggiore di attenzioni e cure, sia durante che dopo l’esposizione al sole, e prodotti specifici per questa esigenzza.

Caduta dei capelli anche d’estate?

Come abbiamo già spiegato, durante il periodo estivo lo stato di salute dei capelli può essere alterato dall'esposizione dei raggi solari. La cute risulta indebolita e il cuoio capelluto si disidrata per l'azione dei raggi Uv. Di conseguenza i capelli diventano secchi e tendono a spezzarsi. Ecco le principali cause:

- Raggi Uv: rendono il film idrolipidico che protegge il capello più fragile. Di conseguenza si ha una perdita di cheratina e il fusto diventa via via più sottile, fino a spezzarsi.

- Salsedine e cloro: sono molto dannosi per la salute dei capelli perché tendono a farli seccare e diventare crespi. A lungo andare si possono annodare e difficili da districare, con la conseguenza di ritrovarsi sulla spazzola molti più capelli della normale caduta.

- Eccessiva sudorazione: può alterare la naturale barriera protettiva del cuoio capelluto e generare così prurito ed arrossamenti. Inoltre, incrementa la produzione di sebo, rendendo il fusto unto.

- Lavaggi frequenti: tendono ad indebolirli e a farli risultare più secchi ed aridi. Se inoltre si utilizza uno shampoo aggressivo, la situazione non può che peggiorare, tanto da farli spezzarsi facilmente e cadere.

- Dieta squilibrata: l'alimentazione riveste un ruolo fondamentale per la salute dei capelli. Pertanto, adottare un regime alimentare squilibrato, povero di sostanze nutritive fondamentali per il capello, determina un rischio maggiore di perdere i capelli in maniera precoce.

