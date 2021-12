Cedro: fonte di vitamina A e C è l'agrume per eccellenza in autunno

Dal colore giallo vivo e dall’aspetto poroso, il cedro è un frutto che contiene una ricca fonte di proprietà benefiche e nutrizionali per il nostro organismo. Al suo interno è possibile trovare una riserva di vitamine A e C e sali minerali.

Ricco di flavonoidi, è uno tra i più importanti antiossidanti che si possono trovare in natura in autunno. Ha proprietà disinfettanti ed è molto utilizzato per le diete grazie all suo basso contenuto calorico. Grande il suo impiego nella cosmesi,soprattutto per i trattamenti che combattono la cellulite.

Cedro, le curiosità sul frutto

Appartenente alla famiglia delle Rutacee, pianta tipica dell’Asia sudorientale, il cedro è considerato il padre di tutti gli agrumi. La sua produzione è molto diffusa anche in Italia, nei territori che hanno un clima temperato come la Campania, la Calabria e la Sicilia. Si tratta d un frutto che ha infatti bisogno di temperature che oscillano tra tra i 12° e i 15° C , mentre in estate tra i 23° e i 25° C.

Diverso il suo utilizzo in cucina, ma per poter beneficiare delle sue proprietà occorre consumarlo fresco. Per chi non riesce a masticarlo, c’è anche la possibilità di assumerlo in forma di spremuta. Povero di calorie, il suo uso è molto diffuso nelle diete ipocaloriche: 11Kcal per circa 100 grammi i prodotto. Diluito al mattino, in una tazza d’acqua calda o dentro una tisana, disinfetta la gola e aiuta a liberare l’intestino.

Cedro, tutte le caratteristiche

Ricco di vitamina C, il cedro svolge un’importante funzione antinfiammatoria e antiossidante, oltre ad avere effetti utili sulla prevenzione delle influenze stagionali. La stessa vitamina, inoltre, contrasta l’invecchiamento dei globuli rossi e la formazione di radicali liberi. Il frutto ha poi proprietà antitumorali e tende a rafforzare i muscoli, i vasi sanguigni e combatte il senso di spossatezza.

Il colore intenso del cedro è dovuto ad una importante presenza di betacarotene, cioè uno dei pigmenti vegetali precursori della vitamina A. Quest’ultima svolge diversi ruoli fondamentali per il nostro organismo: tutela la vista e il sistema immunitario, favorisce l’assorbimento del ferro e il mantenimento della pelle elastica.

Il cedro ha anche ottime proprietà digestive e germicide e tende a contrastare la formazione di gas addominali e il gonfiore di stomaco. E non finisce qui: riesce a contrastare i problemi ai reni e la fastidiosa quanto dolorosa cistite. Occhio però a non abusarne: se mangiato oltre misura può provocare forti effetti lassativi, gastrite e nausea.

Dalla cosmesi all'aromaterapia, come si usa il cedro

L’olio essenziale che si ricava dal legno del cedro viene utilizzato per raggiungere alcuni specifici benefici nell’ambito della cosmesi e non solo. Ad esempio, nel campo dell’aromaterapia ha l’effetto di contrastare ansia e stress. Per chi soffre di perdita di capelli, la sua distribuzione sul cuoio capelluto ha l’effetto di stimolare il microcircolo rafforzando il bulbo. In questo modo, la perdita della chioma viene tenuta a freno.

Proprio per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, questo olio è un valido alleato contro la cellulite. Dalle proprietà cicatrizzanti, l’estratto è anche impiegato per la cura dell’acne e della pelle grassa. Ottimo anche come repellente degli insetti.