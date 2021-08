Chili in eccesso accumulati in vacanza? Ecco cosa fare

Andare in ferie in estate vuol dire spezzare con la routine e svolgere una vita più libera da tutti gli impegni che ci hanno stressato durante la stagione invernale. Nei giorni di relax si dà un taglio anche alle buone abitudini alimentari, facendo salire i chili sulla bilancia e stravolgendo gli orari prestabiliti in famiglia per mettersi a tavola.

Durante i pasti, ci si concede qualche sfizio di troppo e, se si va in vacanza alla scoperta di nuove città, si cede alle tradizioni culinarie tipiche locali. Pranzi al mare, cene nei ristoranti, qualche aperitivo in più ed ecco che al rientro ci si ritrova con qualche chilo di troppo e con l’ansia di smaltirlo subito. Ed allora come ritornare in forma senza farsi prendere dal panico? Ecco alcuni consigli suggeriti dagli esperti.

Ridurre gli zuccheri a colazione

Una buona alimentazione parte sempre dalla prima colazione e, in questo caso, l’appellativo è “eliminare gli zuccheri” per almeno 15 giorni. Per affrontare le prime ore della giornata in forma e senza alcun rimorso, vengono assolutamente consigliati i frullati a base di frutta fresca.

Per un tocco di energia, senza rischi per i chili in più, occorrerà aggiungere delle proteine come la frutta secca: mandorle e noci ad esempio, sono generalmente quelle che si hanno maggiormente a portata di mano. L’alternativa può essere offerta dallo yogurt, meglio se bianco e magro. Si può aggiungere, pure in questo caso, della frutta secca o fresca. Va bene anche lo yogurt greco.

La colazione può prevedere anche le fette biscottate, meglio se integrali, con un filo di miele sopra o, in alternativa, dei biscotti secchi con pochissimo zucchero. Come spuntino di metà mattina vanno bene delle barrette ai cereali o due quadretti di cioccolato fondente.

Come comportarsi a pranzo e a cena

Regola fondamentale per portare un po’ di equilibrio a tavola è quella di eliminare innanzitutto le bevande gassate, zuccherate e gli alcolici. Hanno l’effetto di innalzare la glicemia e contrastare l’azione di depurazione di cui il corpo ha bisogno. Bisogna bere invece tanta acqua: ne basta circa 1 litro e mezzo al giorno per liberarsi da scorie e tossine.

Per quanto concerne i pasti, occorre dimezzare i carboidrati e lasciare maggiore spazio ai grassi buoni il cui effetto è quello di dare maggiore sazietà. Via libera alle insalate e alle altre verdure, meglio se crude, in modo che possano conservare tutte le loro vitamine e le proprietà antiossidanti. Ottimo il pesce (soprattutto quello azzurro), ricco di proteine e acidi grassi essenziali. La frutta migliore è quella che contiene la vitamina C; lo snack pomeridiano con un frutto è tra i consigli che vanno per la maggiore.

Fare movimento e dormire bene

L’attività sportiva è una delle migliori alleate per bruciare i grassi e mantenere il fisico più tonico. Ma non tutti possono sostenere particolari sforzi fisici. Ed allora è utile sapere che una bella camminata da 40 minuti al giorno aiuta non solo a smaltire le calorie, ma anche a dare beneficio alla mente.

Se si è un po’ pigri e il rischio di rimanere in casa diventa alto, un consiglio potrebbe essere quello di coinvolgere qualche amico, in modo tale da essere maggiormente stimolati dall’appuntamento. In tutto ciò una buona dormita ha un beneficio notevole. Dormire circa 7-8 ore ci fa svegliare riposati sia fisicamente che mentalmente.

Lo stress aumenta la produzione del cortisolo il cui effetto è anche quello di favorire la crescita del peso e dei chili in più. Banditi quindi cibi pesanti e caffeina prima di andare a letto ma anche i dispositivi elettronici, come i telefonini e i tablet. Meglio un buon libro.