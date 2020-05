Ciliegie, elisir di benessere a primavera

Le ciliegie sono il frutto del Prunus avium, specie appartenente alla famiglia delle Rosaceae.

La loro origine viene collocata nell’est dell’Europa e in Asia Minore. L’albero di ciliegie è presente nell’area del Mediterraneo da oltre 3.000 anni. Di aspetto meraviglioso fiorisce a primavera. I suoi frutti crescono dal mese di Maggio a quello di Luglio. Esistono tantissime varietà di ciliegie. In Italia sono particolarmente note le ciliegie Ferrovia, molto diffuse in Puglia, dalla caratteristica polpa succosa. Anche la ciliegia Durone è molto pregiata e polposa, caratterizzata dalla polpa scura e dalle grosse dimensioni. La Ciliegia Anella è invece di un rosso acceso.

Le ciliegie sono fonte di importanti minerali come calcio, magnesio, fosforo e potassio. Quest’ultimo è importante per il controllo della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna. Ricche di potenti antiossidanti. Agiscono come i farmaci antinfiammatori. Il consumo di questi frutti è consigliato in caso di dolore cronico, come quello associato all’artrite gottosa, alla fibromialgia o a traumi sportivi.

Le loro proprietà antinfiammatorie inoltre potrebbero aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiache. Contengono preziose vitamine come la vitamina A. Inoltre sono fonte di carboidrati per il nostro organismo. Fonti di levulosio, uno zucchero che è tollerato anche da chi soffre di diabete.

Scopriamo insieme i benefici preziosi di questi golosi frutti, protagonisti in assoluto della primavera:

- Effetto antiossidante contro le malattie cardiovascolari: vantano un alto contenuto di flavonoidi. Stimolano la produzione di collagene. Sono un vero e proprio toccasana per la salute cardiovascolare. Aiutano infatti a mantenere equilibrato il livello di colesterolo nel sangue;

- Benefiche per gli occhi: ricche di vitamina A aiutano il corretto funzionamento della vista. Mantengono in salute lo stato della retina; - Effetto disintossicante: la presenza di acido malico è di vitale importanza per il corretto funzionamento del fegato;

- Stimolano il sonno: abbastanza ricche di melatonina, svolgono un effetto rilassante. Consigliate soprattutto a chi soffre di insonnia;

- Combattono la stipsi: dalle forti proprietà lassative sono utili per chi soffre di stitichezza. Per questo motivo non vanno mangiate dai bambini di età inferiore ai tre anni perché potrebbero provocare loro la diarrea;

- Mantengono giovane la pelle: grazie alla vitamina C contrastano l’invecchiamento cellulare e la comparsa dei radicali liberi. La pelle così si mantiene tonica ed elastica, più a lungo;

- Rinforzano vene e capillari: fonte di antociani, sostanze che conferiscono il particolare colore rosso, agiscono sulla microcircolazione sanguigna apportando nutrimento alle cellule attraverso i capillari;

- Prevengono l’osteoporosi: il calcio presente in questi frutti rafforza le ossa e la crescita dei denti.