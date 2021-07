Covid, per la diagnosi basta l'analisi della voce

Scoprire se si ha il Covid semplicemente con l'analisi della voce, grazie ad un'app per lo screening da remoto. È quanto realizzato da una startup innovativa per identificare le malattie respiratorie in uno stadio iniziale e monitorare lo stato di salute dei pazienti.

Screening del virus attraverso un colpo di tosse

La prima applicazione della piattaforma è un’app digitale in grado di effettuare lo screening del Covid-19 attraverso un colpo di tosse: la web app è intuitiva, accessibile da qualsiasi dispositivo telefono o computer veloce. In pratica si accede all'applicazione web, si registra la tosse e si riceve il risultato se il virus è presente o meno nel campione di tosse.

Come per le analisi del sangue, per l’analisi della voce vengono estratti biomarcatori vocali che si collegano ad una patologia o ad un virus specifico come quello del Covid-19. Per rendere il modello sempre più accurato, sono stati raccolti campioni sonori di persone in possesso un test diagnostico RT-PCR Covid-19 e anche un PCR di altri virus respiratori come l’influenza. Attraverso l’incremento della quantità e qualità della banca dati, il modello è sempre più specifico e sensibile. Ad oggi, VoiceMed One ha una specificità del 74.4% ed è certificato CE come dispositivo medico software dal Ministero della Salute ed è iscritto al repertorio.

Cosa ci "dice" la voce (anche sul Covid)

La nostra voce è densa di informazioni e gioca un ruolo fondamentale nell'interazione sociale consentendoci di condividere emozioni, paure, opinioni e punti di vista diversi a seconda del tono e del timbro che usiamo. L'evoluzione delle tecnologie dell'analisi vocale e dei segnali sonori e dell’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) sconfinano nel settore medicale rendendo possibile l'identificazione di biomarcatori vocali per la diagnosi precoce, la classificazione di malattie respiratorie e il monitoraggio da remoto delle stesse.

Attraverso queste tecnologie, la startup ha come obiettivo quello di dare a tutti la possibilità di conoscere il proprio stato di salute, in qualunque luogo e momento. VoiceMed One è stato concepito come uno strumento di screening di massa non invasivo per prevenire possibili focolai ed ha tre possibili casi d’uso: per aziende che intendono monitorare la salute dei dipendenti e rendere il luogo di lavoro un posto sicuro, per screening massivo in aeroporti ed eventi e per essere integrato con piattaforme di telemedicina di sanità privata tramite API.

VoiceMed One: dove è utilizzata

Nata nel marzo 2020 con l'idea di poter rendere più semplice e diretto il processo che l'orecchio esperto di uno pneumologo effettua istintivamente su un paziente, ha la sua sede a Roma e Lussemburgo ed è attualmente utilizzata in due ospedali per la sperimentazione clinica: nella ASL di Torino e nel National Laboratoire de Santé del Lussemburgo, con l’obiettivo di aumentare la banca dati e le performance entro fine anno ad un 85%, puntando sulla qualità del dato, sull’esplicabilità dell'algoritmo e sulla trasparenza di processo.

La startup è stata selezionata dalla Commissione europea tra quelle vincitrici del bando Horizon 2020 “COVID-X”. Qui, un comitato scientifico indipendente ha valutato la tecnologia selezionandola come una delle realtà più promettenti a livello europeo con l'utilizzo di dati per risolvere i problemi sanitari legati al Covid-19.

Uno dei grandi problemi che stiamo vivendo oggi è la scarsa accessibilità al sistema sanitario: quando una persona ha dei sintomi come la tosse, nel 90% dei casi cerca informazioni sanitarie su internet e soltanto in seguito contatta il medico di famiglia, prenota un test diagnostico o prenota una visita con lo specialista. Il tempo per conoscere il proprio stato di salute è troppo lungo: secondo l’Eurostat, 410 milioni di europei cercano informazioni sanitarie su Google prima di contattare un medico e l’85% afferma di non trovare una risposta. Ciò nonostante, le persone non rinunciano a fare una ricerca su Big G, in quanto unico modo per avere informazioni veloci, comode e immediate.