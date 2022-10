Viso, inquinamento, freddo, sbalzi termici, anche la pelle fa il "cambio di stagione"

Sbalzi di temperatura, freddo e inquinamento sono nemici della pelle. Nonostante il periodo mite che stiamo vivendo in questo autunno, la dfferenza termica tra mattina e sera, con il rialzo della temperatura durante le ore della giornata, rappresenta un vero e proprio choc termico per la nostra pelle. Soprattutto quella del viso che diventa più sensibile e irritabile, a rischio di arrossamento e secchezza.

Cosa succede alla pelle del viso

Questo perché, durante i mesi freddi la pelle riduce la produzione di grassi (lipidi). Questa ridotta produzione è principalmente dovuta al fenomeno della vasocostrizione legato al freddo. In pratica, per trattenere il calore del corpo, il nostro organismo riduce la portata dei vasi sanguigni della pelle, che diventa pallida e non disperde calore all’esterno. Il meccanismo della vasocostrizione rallenta anche i processi di produzione dei lipidi che sono in grado di proteggere la pelle dagli agenti esterni. Allo stesso modo, il vento porta alla disidratazione, mentre lo smog, che si deposita sulla pelle, ne occlude i pori e le impedisce di respirare. I fenomeni atmosferici come vento, freddo, umidità o sbalzi di temperatura non vanno quindi sottovalutati, allo stesso modo anche quelli ambientali come la permanenza a lungo in ambienti condizionati, la frequentazione di piscine, saune o i lavaggi frequenti.

Le conseguenze per la pelle (anche dei bambini)

La pelle diventando fisiologicamente più secca, arrossata e pruriginosa sia nei bambini, (che fino a 3 anni sono più sensibili agli agenti atmosferici), ma anche negli adulti in età avanzata. Tra le conseguenze più insidiose, c’è l'insorgenza dell’eczema, un disturbo che aumenta proprio nel cambio di stagione con l'arrivo del freddo. Soffrono di eczema circa il 30% dei bambini e il 10% degli adulti. Tra i più diffusi c'è la dermatite atopica che è sicuramente una delle patologie dermatologiche più frequente che si riscontra anche in età pediatrica.

Una delle sue caratteristiche è proprio l’evoluzione stagionale, con un peggioramento in inverno e il miglioramento in estate. I trattamenti per curarla sono locali (creme) o sistemici (farmaci), ma vanno consigliati dal dermatologo. È comunque possibile prevenirla, limitando le esposizioni al freddo, al vento o ai cambi repentini di temperatura.

Cambiare crema con il cambio di stagione

È inoltre fondamentale idratare la pelle con creme emollienti, meglio se applicate sulla pelle umida in modo da farle penetrare meglio. Una cute ben idratata è più protetta, meno vulnerabile e invecchia anche molto più lentamente. Le creme da usare in questo periodo dell’anno devono essere più “consistenti” rispetto a quelle che si usano nelle altre stagioni. In particolare dovrebbero contenere sostanze che creano una barriera dagli agenti esterni come ad esepio:

oli e burri vegetali, soprattutto se ricchi di acidi grassi essenziali

glicerina

acido ialuronico

allantoina

Inoltre, in inverno contro la secchezza cutanea meglio scegliere prodotti che contengano vitamine del gruppo B, miele, estratti di fiori delicati, come la malva e la calendula, che hanno un’azione emolliente e addolcente.

Per eliminare il rossore e l’irritazione, si può optare per creme a base di argilla bianca, con estratti di gorgonia, rusco e orzo, acido glicirretico e alfabisabololo ricavati rispettivamente dalla liquirizia e dalla camomilla.

Per frenare l’aggressione dei radicali liberi e prevenire le rughe, fondamentale è l'applicazione di creme, oli o burri arricchiti di vitamina E con filtri solari.

Per quanto riguarda la pulizia quotidiana del viso, è importante non utilizzare il sapone perché aggredisce troppo la pelle, indebolendola. Meglio optare per prodotti delicati, come il latte detergente a risciacquo o acque micellari, molto utili per struccarsi.

I prodotti consigliati

Immortelle Crème Précieuse 50 - L'Occitane. Dona una pelle levigata, rimpolpata e luminosa. La crema Immortelle Precieuse è ideale per pelli normali e secche, che nutre in profondità (+11%) dopo 14 giorni. Contribuisce a migliorare anche l'elasticità del 16%. Dopo soli 14 giorni, la cute risulta levigata con pori meno visibili. Minimizza rughe e la pelle appare più compatta e rimpolpata. Con Olio essenziale d'Immortelle, un potente antiossidante che protegge la pelle dalle aggressioni esterne ed è una naturale alternativa alla vitamina E. Scopri il prodotto su Amazon.

Weleda Cold Cream - Weleda. Crema viso nutriente per proteggere la pelle da freddo, aria secca e vento. Con oli vegetali puri e preziosa cera d'api che fortifica lo strato lipidico e preserva la cute del viso dalla disidratazione. La delicata fragranza della crema è data dalla presenza di oli essenziali naturali. La pelle risulta morbida, liscia e idratata. Prodotto dermatologicamente testato e compatibile anche con la pelle più delicata. Ideale per la stagione autunnale e invernale. Scopri il prodotto su Amazon.

Floslek Winter Care - Floslek. Effetto immediato barriera per la protezione del viso, collo e mani contro il vento, umidità e gelo, anche con temperature fino a -20 °C. Raccomandata per chi trascorre molto tempo all'aria aperta. Con vitamina E, olio di mandorle dolci e pantenolo per proteggere, nutrire, rigenerare la pelle e lenire le irritazioni. Per pelli secche, sensibili e normali. Non contiene ingredienti di origine animale. Sicuro, dermatologicamente testato e senza coloranti. Consigliato a tutte le età. Scopri il prodotto su Amazon.

Uriage Roseliane Crema Ricca - Uriage. Balsamo ricco e vellutato anti arrossamento, che limita i fattori responsabili della couperose, protegge il sistema vascolare della pelle e limita i fattori aggravanti della rosacea. Sin dalla prima applicazione, pelle morbida, lenita e perfettamente idratata. Ripara e rinforza la barriera cutanea grazie alle proprietà idratanti e lenitive dell'Acqua Termale di Uriage e al Cerasterol-2F che ricostruisce la barriera cutanea. Gli estratti di ginseng e di alghe rosse rafforzano la parete dei vasi sanguigni contrastando efficacemente la loro comparsa sulla superficie della pelle. L'associazione dei due Brevetti TLR2-Regul e SK5R, (Specific-Kallikrein-5-Regulator, nuovo brevetto depositato dai Laboratoires Dermatologiques d'Uriage), regola l'attività della Kallicreina-5, proteasi, responsabile dell'infiammazione e dei problemi vascolari della pelle, per un potente effetto lenitivo. Scopri il prodotto su Amazon.

Cold Cream - Avène. Particolarmente indicata per le pelli sensibili, secche e molto secche, di neonati, bambini e adulti. Per viso e corpo. Ricco di cera d'api bianca, protegge la pelle dalle aggressioni esterne. Contiene l'Acqua termale Avène con proprietà lenitive ed addolcenti. Consistenza ricca e vellutata, penetra facilmente e procura un'immediata sensazione di sollievo e benessere. Scopri il prodotto su Amazon.