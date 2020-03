La dipendenza da smartphone aggrava il mal di testa

L’uso smodato dello smartphone potrebbe aggravare il mal di testa.

Chi soffre di cefalea e usa lo smartphone prende una maggiore quantità di analgesici e ottiene minor sollievo da questi farmaci rispetto a chi non lo usa. A dimostrarlo è una ricerca pubblicata sulla rivista Neurology Clinical Practice condotta dall’Institute of Medical Sciences a New Delhi. Questo studio ha coinvolto circa 400 pazienti con diversi tipi di cefalea, emicrania, cefalea tensiva. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi: la metà dei partecipanti faceva uso regolare di uno smartphone, un numero minore non lo aveva.

I risultati hanno dimostrato che tra i partecipanti del primo gruppo era più diffuso l'uso di analgesici contro il mal di testa. A causa dello smarthpone si passano troppe ore con la testa abbassata. Questa cattiva postura induce inevitabilmente stress cervicale. Di conseguenza si verifica una forma cronica di mal di testa. Secondo un altro recente studio americano condotto da Kenneth Hansraj, primario di chirurgia spinale presso il New York Spine Surgery and Rehabilitation Medicine, si passano dalle 2 alle 4 ore al giorno a testa bassa sullo smartphone per scrivere, leggere o giocare. In un anno si registrano dalle 700 alle 1400 ore di stress cervicale. Esse equivalgono a circa 5 mila nel caso di persone che trascorrono la maggior parte della giornata con la testa abbassata sul telefono o chini sui libri.

Rimanere tutto il giorno con la testa abbassata sullo smartphone può provocare uno stress al tratto cervicale della colonna vertebrale pari a circa un carico di 22 chili di pressione. Ciò equivale al peso di un bambino di 7-8 anni. Una postura curva a lungo andare aumenta le probabilità di patologie croniche alla cervicale. Nei casi gravi, questa postura sbagliata può addirittura lesionare la spina dorsale. Di fatti il peso caricato sul collo mentre si è con la testa abbassata sullo smartphone dipende soprattutto dall'inclinazione del capo. Bisogna tener conto che un'angolazione di 15 gradi equivale a 12 chili di pressione, 30 gradi a 18 chili, 45 gradi a 22 chili.

Già in passato numeroso studi hanno dimostrato quanto sia nociva la cattiva postura del collo causata dalla “dipendenza” da smartphone. Già si erano verificati gli altri problemi connessi come mal di schiena, l’aumento di peso, i bruciori di stomaco e il peggioramento delle patologie respiratorie. Inoltre è emerso che mantenere una postura errata a causa dei dispositivi elettronici può causare forme acute di depressione, scatenare rabbia e provocare scarsa libido.