Ecco perché i broccoli non devono mancare a tavola

Si prestano a diverse ricette che vanno dall’antipasto,ai primi fino ai secondi piatti soddisfacendo i palati più esigenti. I broccoli non sono solamente un gustoso ortaggio ma rappresentano anche una fonte di benessere per il nostro organismo. Acqua, fibre, vitamine e sali minerali gli elementi fondamentali che ne determinano le più importanti proprietà, tra le quali quella anti cancro.

Le tipologie di broccolo

Sono diverse le qualità di broccolo presenti sul nostro territorio e variano a seconda della Regione. La varietà romanesca e calabrese sono le più conosciute. Ma ci sono anche quelle siciliane e poi il broccolo Mugnulo, parthenon, marathon e altri ancora. Attenzione però a come scegliere questo ortaggio dal banco dell’ortofrutta.

Per comprare un broccolo di buona qualità occorre guardare il suo colore. Deve essere verde in maniera uniforme. Se qua e in là inizia ad emergere un colore giallognolo, allora il broccolo avrà già qualche giorno di troppo. La sua consistenza è un altro elemento di cui occorre tenere conto: se quando lo si tocca rimane compatto e non si sgretola, vuol dire che è ancora fresco.

Ottimo alleato contro il cancro

Ci sono diversi studi scientifici che mettono in evidenza come il broccolo sia un valido alimento contro il cancro. L’arma vincente ha un nome: sulforafano. Si tratta di un composto che ha la capacità di inibire la divisione delle cellule. Da alcune sperimentazioni sia in vitro che su animali è stata evidenziata la sua capacità di diminuire il volume ma anche il peso dei tumori.

Grazie a questi studi è stato possibile rilevare come il sulforafano possa impedire nell’uomo la duplicazione delle cellule tumorali nel sangue, nei polmoni, nel colon. Poiché i broccoli possono essere mangiati anche crudi, se ne consiglia la consumazione senza ricorrere ai fornelli per evitare che la cottura faccia perdere le proprietà nutrizionali e, soprattutto la vitamina C.

Altre proprietà dei broccoli

Ricchi di ferro potassio, calcio e magnesio, i broccoli sono un’ottima fonte per creare una riserva di sali minerali. Elementi questi necessari per la produzione di energia, per l’equilibrio del sistema nervoso e per lo sviluppo di tessuti e organi. In queste verdure è possibile trovare anche un tesoro fatto di vitamine: A, B, C,E e K. Nei broccoli c’è anche una buona riserva di antiossidanti, molecole necessarie per contrastare la formazione di radicali liberi. Il consumo di queste verdure ha anche l’effetto di frenare la formazione di colesterolo cattivo e la nascita di malattie cardiovascolari.

Portare i broccoli in tavola vuol dire anche garantire all’intestino la possibilità di svolgere le sue funzioni con una certa regolarità. A trarne beneficio sono anche gli occhi grazie alla presenza di carotenoidi. Secondo gli esperti questi ortaggi tengono a freno la glicemia e rendono le ossa più forti grazie alla vitamina K. Una porzione al giorno di broccoli aiuta inoltre a mantenere attive le funzioni celebrali. E se vi state chiedendo se ci sono benefici visibili ad occhio nudo la risposta è assolutamente sì. I broccoli, infatti, proteggono la pelle e la tutelano dai danni derivanti dall’esposizione solare.