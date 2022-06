Come farsi trovare in forma per l’estate in poche mosse

In estate si sa, tutti vogliono apparire in forma per la prova costume. Si tratta di un momento che crea sicuramente un po’ di timore a chi durante l’inverno si è concesso qualche pasto in più che ha lasciato i segni sulla bilancia. Ed allora ecco la corsa last minute alla dieta fai da te che rischia di danneggiare la salute con effetti contrari a quelli sperati. La coach nutrizionale Miriana Arnone spiega su ilGiornale.it come occorre comportarsi a tavola per arrivare in forma alla stagione estiva senza sottoporsi a particolari sacrifici.

Partiamo da un presupposto, lei è una coach nutrizionale. In cosa consiste questa innovativa figura?

“Il coach nutrizionale è l’evoluzione del vecchio 'concetto' di nutrizionista. Si tratta infatti di un professionista che segue h24 la propria paziente con l’obiettivo di motivarla, educarla e supportarla al fine di raggiungere il peso forma desiderato. Durante il percorso con il coach nutrizionale non sono previsti incontri presenziali in studio ma tutto viene svolto in remoto quotidianamente grazie ai moderni mezzi (whatsapp, chiamate, videochiamate) e sopratutto grazie a tanta dedizione ed empatia. Con il mio metodo vengono stilati e inviati dei piani/ricettari settimanali personalizzati anche in base ai gusti della paziente, che sarà quindi libera di mangiare il suo cibo preferito ma sopratutto sarà consapevole di ciò che mangia. Il mio metodo (che si rivolge esclusivamente alle donne) ha come pilastri il supporto motivazionale e l’educazione alimentare e non di rado si instaurano con le pazienti dei legami di complicità e amicizia nonostante i km di distanza”

Come alimentarsi in vista dell'estate per farsi trovare in forma?

“È bene chiarire che non esistono pozioni magiche o diete last-minute. Per arrivare in forma in estate bisogna lavorare sul proprio stile di vita tutto l’anno. Ad ogni modo è fondamentale ottenere il cosiddetto 'deficit calorico' (ovvero introdurre meno calorie rispetto a quelle del proprio fabbisogno energetico giornaliero) per ottenere i primi risultati che saranno raggiunti ancora più velocemente se al percorso alimentare viene affiancato un esercizio fisico costante. Un percorso alimentare comunque non può essere intrapreso in pochi giorni o settimane ma richiede almeno alcuni mesi per vedere i suoi frutti”.

Come comportarsi a tavola per evitare di prendere peso con alimenti errati?

“Per evitare di prendere peso io consiglio sempre delle piccole e semplici regole da seguire: per prima cosa cercare di ridurre l’assunzione di carboidrati complessi come pasta, pane, cracker e prediligere secondi piatti di carne o pesce, sia a pranzo che a cena, accompagnati da un contorno di verdure di stagione. Successivamente consiglio di non sottovalutare mai gli spuntini, sani e proteici, che ci aiutano a non arrivare affamati al pasto principale, infine di ridurre il cibo spazzatura extra come merendine commerciali, fritture, succhi di frutta in vetro. Inoltre non bisogna mai sottovalutare lo sport, unico alleato contro l’eccesso calorico. Anche una camminata a passo veloce dai 30 ai 60 minuti vi permetterà di bruciare le calorie in più causate dal surplus calorico e ritornare in forma”.

Spesso commettiamo l’errore di rincorrere diete “fai da te” in cui ci priviamo drasticamente del cibo. Quanto è sbagliato questo atteggiamento e che ripercussioni può avere?

“Le diete fai da te sono le peggiori, un’arma a doppio taglio! Si rischia infatti di creare dei danni a volte anche importanti al nostro organismo e inoltre di abbassare notevolmente il proprio metabolismo basale e quindi paradossalmente di prendere peso anziché dimagrire. Il supporto di un professionista è fondamentale per ottenere risultati senza creare danni”.

Se si trascorre un’intera giornata al mare, cosa si consiglia per il pranzo?

“Durante un’intera giornata al mare è bene mangiare piatti freschi e bilanciati come ad esempio delle insalate che comprendano tutti i macronutrienti (proteine-grassi-carboidrati). Fondamentale è inoltre bere molta acqua per sopperire alla disidratazione legata alle alte temperature estive”.

In estate il gelato è uno degli alimenti preferiti. Quali sono i gusti meno calorici e quindi da prediligere?

“Il gelato è uno degli alimenti italiani più famosi e amati al mondo, come si può private qualcuno di questa delizia? L’importante è saper scegliere con moderazione, dunque si al gelato ma consapevolmente! Tra i gusti meno calorici abbiamo in vetta il gelato alla soia e quelli alla frutta in particolare modo pesca, limone e fragola che contengono 130 kcal per 100 gr di gelato. È preferibile ad ogni modo, a prescindere dai gusti, scegliere un gelato artigianale anziché quelli industriali confezionati”.