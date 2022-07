Giornata Mondiale del Cervello, come prendersene cura

Il 22 luglio 2022 si celebra la Giornata Mondiale del Cervello promossa dalla World Federation of Neurology.

È una giornata in cui la comunità scientifica si impegna a diffondere la consapevolezza sulle malattie neurodegenerative che possono minare la salute di questo organo di estrema importanza per la propria salute. Inoltre è l’occasione per incoraggiare abitudini sane in grado di mantenere attiva la mente.

Il cervello umano è un organo complicato composto da circa 86 miliardi di cellule nervose chiamate neuroni che creano delle diverse connessioni con gli altri organi vitali. Al cervello infatti competono funzioni esecutive, cognitive, linguistiche ed emozionali che ci aiutano ad interagire efficacemente con il mondo che ci circonda e con gli altri.

Al suo efficiente funzionamento è legato il nostro stato di serenità e benessere. Il nostro stile di vita è in grado di influenzare il suo funzionamento. Basta seguire determinati consigli e accorgimenti per mantenerlo tonico e in forma e cercare il più possibile di rallentare l’invecchiamento dei neuroni. Il declino cognitivo legato ad esso può provocare l’insorgere di gravi malattie neurodegenerative come le varie forme di demenza senile, il morbo di Parkinson e l’Alzheimer.

Come fare per prendersi cura del cervello

Il cervello ha bisogno di mantenersi attivo e vitale attraverso delle attività cognitive che gli consentono un allenamento costante durante l’intero corso della propria esistenza. Importante è dedicarsi a passioni e hobby come leggere, ascoltare musica, fare cruciverba. Imparare una nuova lingua o uno strumento musicale consentono di allenare le capacità di memoria, il livello di attenzione e concentrazione. Bisogna ricordarsi che non è mai troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo.

Anche mantenere vivi e attivi i contatti sociali è un toccasana per la mente perché aiuta a contrastare la depressione e l’isolamento soprattutto in età senile. Incontrarsi con gli amici tiene allenate le capacità di rievocazione dei ricordi, la capacità di pensiero e di ragionamento. Serve anche per rilassarsi dopo una giornata pesante contribuendo a tenere alla larga lo stress.

Secondo i neuroscienziati, una sana abitudine per prendersi cura del cervello quotidianamente è quella di dormire bene e abbastanza. Per poter contare su un cervello performante bisognerebbe dormire almeno otte ore a notte. Anche concedersi una sana pennichella di circa una mezz’oretta il pomeriggio aiuta a contrastare l’invecchiamento delle cellule nervose.

Molti non sanno che svolgere un’attività fisica non solo fa bene al corpo ma è benefico anche per il cervello. Per attività fisica non si intende solo seguire corsi di fitness in palestra ma anche una semplice passeggiata di almeno venti minuti al giorno è in grado di apportare benefici al sistema nervoso. Attraverso l’attività fisica infatti quest’ultimo rilascia endorfine che sono in grado di donare un inedito senso di benessere e felicità.

Come mantenere in forma il cervello a tavola

Un’alimentazione sana e adeguata è in grado di aiutare il cervello a mantenersi in salute, più a lungo. Di fatti ci sono delle sostanze nutritive come la vitamina C, A, E, gli omega 3 e gli antiossidanti che sono in grado di potenziare le facoltà cognitive e stimolare l’attività neuronale. In una dieta alleata per la salute di questo organo complesso non dovrebbero mai mancare alimenti come pomodori, broccoli, agrumi.

Consigliata è anche la frutta secca, in particolare noci e mandorle ricchi di magnesio e vitamina E. Via libera al consumo di verdure a foglia larga che preservano le cellule nervose dall’invecchiamento. Tra la frutta secca consigliati sono anche i frutti rossi, in particolare i mirtilli che contengono antocianine che apportano energia al sistema nervoso. Anche l’avocado, ricco di tirosina, è in grado di stimolare efficacemente le connessioni cerebrali. Benefico è anche il consumo di salmone, uova, pane e alimenti integrali e cioccolato. Questi cibi infatti mantengono elevato il grado di attenzione e concentrazione del cervello.