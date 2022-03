Insonnia, ecco i meccanismi cerebrali che tengono svegli

Dormire poco fa invecchiare male, non importa quale sia l'età. Molto spesso, i pensieri che si rincorrono nella testa rendono difficile dormire bene la notte e la mattina ci si alza più stanchi di quando si è andati a dormire. Ma non dipende soltanto da cosa ci accade nella vita quotidiana: è l'insonnia, una condizione che diventa più frequente con il trascorrere dell'età e l'ultimo studio in ordine di tempo ha provato a scoprirne e analizzarne le cause.

Cosa succede al sonno

Un team di ricercatori americani ha approfondito i meccanismi cerebrali che regolano sonno e veglia. Dall'osservazione sui pazienti, è emerso che i circuiti coinvolti tendono a degradarsi con il passare degli anni. Secondo quanto pubblicato dalla rivista Science, la Stanford University ha stimato in una percentuale maggiore del 50% gli over 65 colpiti da insonnia. Ma quali sono le cause che portano a una riduzione e qualità del sonno notturno? Dipenderebbe dalle ipocretine, neurotrasmettitori importanti nella regolazione del ritmo sonno-veglia e dell'appetito e sostanze chimiche prodotte da alcuni neuroni dell'ipotalamo.

Le cause dell'insonnia

Il team ha selezionato topi giovani (da tre a cinque mesi) e vecchi (da 18 a 22 mesi) e utilizzato la luce trasportata dalle fibre per stimolare neuroni specifici con le tecniche di imaging: i topi più anziani avevano perso circa il 38% di ipocretine rispetto ai quelli più giovani. Non solo, ma è stato scoperto anche che le ipocretine rimaste nei topi più anziani erano più eccitabili e facilmente attivabili, rendendo gli animali più inclini al risveglio. Insomma, un sonno cattivo sarebbe dovuto biologicamente al deterioramento di questi neurotrasmettitori ma non è tutto perché questo meccanismo potrebbe essere dovuto al deterioramento nel tempo dei "canali del potassio", interruttori biologici di accensione e spegnimento critici per le funzioni di molti tipi di cellule.

Cosa succede se si dorme poco

"I neuroni tendono ad essere più attivi e si attivano di più, e se si attivano di più, ti svegli più frequentemente ", ha affermato a France24 Luis de Lecea, professore della Stanford University e coautore dello studio pubblicato su Science. La ricerca ha dimostrato che la privazione del sonno è collegata a un aumento del rischio di molteplici esiti negativi per la salute: dall'ipertensione agli attacchi di cuore, dal diabete alla depressione e all'accumulo di placca cerebrale legata all'Alzheimer. L'insonnia viene spesso trattata con una classe di farmaci noti come ipnotici, tra cui l'Ambien, ma non sempre funzionano bene nella popolazione anziana. " L'identificazione del percorso specifico responsabile della perdita di sonno potrebbe portare a farmaci migliori ", hanno affermato Laura Jacobson e Daniel Hoyer, del Florey Institute of Neuroscience and Mental Health australiano in un commento correlato alla ricerca.