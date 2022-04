Malattie della pelle: il 25% degli italiani ne soffre

Sempre più italiani soffrono di malattie legate alla pelle. Per la precisione si calcola che il 25% delle persone, sia uomini che donne, hanno a che fare con delle patologie dermatologiche almeno una volta nella vita. Un problema la cui rilevanza è al centro di un Congresso internazionale promosso dall’Università di Napoli "Federico II" tra il 7 e il 9 aprile. Tanti gli approfondimenti all’ordine del giorno.

Le malattie più diffuse: psoriasi e dermatite atopica

Di natura infiammatoria, autoimmune, allergica, degenerativa, ma anche tumorale o infettiva: sono tante le origini che possono causare le malattie della pelle. Tra quelle più diffuse emergono la psoriasi, la dermatite atopica . La prima colpisce il 3% della popolazione e non si tratta di una patologia che si ferma semplicemente alla cute perché può colpire anche gli organi o gli apparati come ad esempio quello articolare, cardiovascolare e intestinale. Appare con lesioni circoscritte in alcune parti del corpo e ci sono periodi in cui si manifesta in modo più forte (le lesioni saranno molto più evidenti o diffuse) e altri in cui è più attenuata. Si tratta di una patologia dal percorso cronico.

Molto più diffusa è invece la dermatite atopica che colpisce circa il 12% dei bambini e il 7% degli adolescenti. La popolazione adulta ne è interessata in maniera più lieve: tra il 2% e il 5%. Un po’ tutti nella vita, anche per un brevissimo periodo, si ritrovano ad affrontare questo problema che si manifesta di solito in forma lieve o moderata. Minori i casi in cui si presenta nella sua forma più aggressiva con la comparsa di eczema accompagnato da prurito. In quest’ultimo caso si devono rispettare particolari comportamenti quotidiani di cura e igiene della pelle, stare attenti all’alimentazione e ai tessuti degli indumenti che si indossano.

Idrosadenite suppurativa in aumento

Sempre più diffusa rispetto al passato è l’idrosadenite suppurativa. Si tratta di una malattia infiammatoria cronica che compare con lesioni infiammatorie nodulari, ascessi e fistole. Le aree vicino le ascelle e le zone inguinali sono di solito quelle più esposte a questo tipo di problema. In queste zone si creano dei noduli dolorosi a causa di peli che diventano col passare del tempo delle cisti dolorose.

Per queste tre malattie di cui abbiamo parlato fino ad ora, la direttrice dell’UOC di Dermatologia Clinica dell’Università di Napoli Federico II, Gabriella Fabbrocini spiega che “ fortunatamente oggi si hanno molti più strumenti, soprattutto se si effettua una diagnosi precoce, come per esempio quelli biotecnologici e in generale le nuove terapie biologiche, che agiscono in maniera mirata sui processi infiammatori che sostengono queste patologie ”.

Melanoma e tumori della pelle