Nespole: i dolci frutti dalle tante proprietà benefiche

Gialle, dolci e succose. Sono le nespole, frutti fra i più gustosi di questo periodo. Dietro il loro sapore zuccherino si nascondono tante proprietà benefiche per il nostro organismo. Dal cuore al colesterolo, dai reni alla vista, fino alla pelle. Ecco tutti i buoni motivi per portarle in tavola.

Origini e proprietà

Appartenente alla famiglia delle Rosaceae e al genere Mespilus, l’albero del nespolo è piccolo, dalle foglie grandi e lucide e, proprio per le sue caratteristiche, può essere coltivato nel giardino di casa senza particolari difficoltà. Il frutto pur essendo molto dolce è poco calorico:per ogni 100 grammi di prodotto è possibile trovarvi 47 Kcal. Inoltre le nespole contengono circa l’87% di acqua, sono povere di grassi ma ricche di vitamine, sali minerali e fibre. Questo fa si che possono essere mangiate sia come spuntino, sia dopo i pasti senza problemi per la linea.

Tutti i benefici

Sono tanti i benefici che derivano dal consumo delle nespole. Questi frutti fanno bene al cuore e a tutto l’apparato cardiovascolare grazie alla presenza di potassio che garantisce l’equilibrio elettrolitico del sangue. Le vitamine A e B unitamente ai sali minerali, rafforzano questa funzione incidendo anche positivamente sul mantenimento della regolare pressione sanguigna e sulla prevenzione degli ictus. La presenza delle fibre aiuta poi a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue perché favorisce l’espulsione dei grassi attraverso l’intestino. Dal consumo di questo frutto trae beneficio anche il processo di rinnovo delle cellule del sangue determinato dai sali minerali. Mangiare nespole vuol dire anche proteggere la vista grazie alla vitamina A, la cui caratteristica è anche quella di prevenire la formazione di radicali liberi. Sempre questa vitamina agisce favorevolmente anche nei confronti della pelle svolgendo un’azione antiossidante.

Mentre la vitamina B agevola il buon funzionamento del sistema nervoso, aiuta a mantenere saldo il tono muscolare e dona energia al nostro corpo perché ha la capacità di trasformare i carboidrati in glucosio. La vitamina C invece, oltre a svolgere una funzione antiossidante aiuta ad assorbire il ferro, l’acido folico e la vitamina E. Essendo dei frutti ricchi di acqua, le nespole contribuiscono a mantenere i reni sempre depurati perché espellono gli acidi urici. Sono inoltre astringenti, regolano l’intestino e si contraddistinguono per le loro proprietà antinfiammatorie.

Alcuni utilizzi delle nespole

Sono diversi gli usi delle nespole in cucina: dai liquori alle marmellate, fino a gustosi dessert. Ma ci sono altri utilizzi dai quali si può trarre giovamento come, ad esempio, la preparazione di creme fai da te per la cura della pelle. In questo caso basta prendere la polpa di tre nespole mature, schiacciarla con l’aiuto di una forchetta e impastarla con un cucchiaino di miele. Poi basterà applicarla sul viso per circa quindici minuti e, dopo il risciacquo con acqua tiepida, la pelle apparirà più lucente e distesa. Le foglie di questo frutto possono essere utilizzate per un decotto dalle buone capacità espettoranti in caso di tosse grassa. Il decotto trova anche utilità come colluttorio.