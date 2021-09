Olio di mandorle dolci, un prezioso alleato per la cura della pelle

L’olio di mandorle dolci è ricavato dalla spremitura a freddo delle mandorle. Risulta essere molto utilizzato sia in ambito cosmetico che alimentare perché è ricco di vitamine, sali minerali, acidi grassi e glucidi.

Questo particolare olio svolge un’azione nutriente, emolliente, elasticizzante e idratante. Indicato particolarmente per la cura della pelle e dei capelli. Molto utilizzato durante la gravidanza per contrastare la formazione delle smagliature dovute allo stress cutaneo.

Olio di mandorle dolci, i principali benefici

Utilizzato da molte persone per le sue caratteristiche nutrienti, ecco quali sono i principali benefici di questo prezioso olio vegetale:

prevenzione contro le smagliature: grazie alla sua azione elasticizzante aiuta la pelle a mantenersi compatta e idratata, più a lungo. Contrasta infatti la formazione di questo inestetismo legato alla perdita del tessuto adiposo o provocato dalla gravidanza;

aiuta la pelle a mantenersi compatta e idratata, più a lungo. Contrasta infatti la formazione di questo inestetismo legato alla perdita del tessuto adiposo o provocato dalla gravidanza; combatte la pelle secca: quando la pelle è messa a dura prova a causa dell’esposizione al sole o risulta poco idratata è un valido aiuto per nutrirla efficacemente. Il consiglio è di cospargere questo olio prima di fare la doccia o il bagno. Sotto il getto dell’acqua basta massaggiare con una spugna le zone interessate per effettuare uno scrub idratante ;

; rimedio contro la forfora: la sua azione idratante è particolarmente indicata contro la forfora secca o per ridurre l’effetto crespo dei capelli ricci. Svolge anche un’azione fortificante del bulbo capillare. Ecco perché è consigliato utilizzarlo durante la caduta stagionale dei capelli;

azione anti-aging : ottimo alleato contro le rughe . Basta applicare poche gocce dopo la crema notte per mantenere la pelle del viso giovane;

: ottimo alleato contro le . Basta applicare poche gocce dopo la crema notte per mantenere la pelle del viso giovane; elimina i punti neri: deterge delicatamente la pelle liberandola da ogni impurità e soprattutto dal sebo in eccesso che provoca la formazione di punti neri e brufoli;

in eccesso che provoca la formazione di punti neri e brufoli; alleato contro le infiammazioni alle parti intime: aiuta a proteggere le parti intime dall’attacco di batteri che possono provocare le più diffuse infezioni ed infiammazioni come micosi e candida . Dona sollievo immediato in caso di irritazione acuta o prurito;

. Dona sollievo immediato in caso di irritazione acuta o prurito; stimola la digestione: usato come integratore alimentare svolge una preziosa azione emolliente . Serve a depurare l’organismo da tossine e scorie in eccesso proteggendo l’intestino da infiammazioni rischiose;

. Serve a depurare l’organismo da tossine e scorie in eccesso proteggendo l’intestino da infiammazioni rischiose; protegge dalle scottature: per la sua azione cicatrizzante è un toccasana per la pelle del corpo quando si esagera con l’esposizione ai raggi del sole. Cura gli eritemi solari ed è anche indicato contro le dermatiti e le irritazioni da pannolino dei bambini. Applicato sulla cute, aiuta a lenire tali problematiche donando un immediato sollievo dal prurito.

Olio di mandorle dolci, usi e controindicazioni

L’olio di mandorle dolci è un olio vegetale le cui virtù possono essere sfruttate in tutti i periodi dell’anno. Lo si può acquistare in erboristeria o nei negozi specializzati nella cura del corpo o nell’ igiene personale. Gli esperti consigliano di acquistare quello puro ricavato al 100% dalla spremitura a freddo delle mandorle che si riconosce con facilità quando, tra gli ingredienti, è presente la nomenclatura “Prunus Amygdalus Dulcis Oil “che sta per olio puro di mandorle.

Bisogna prestare attenzione a come e dove lo si conserva perché può facilmente irrancidirsi. L’ideale è conservarlo in un posto buio, lontano da fonti di calore e umidità. Ad uso esterno è facilmente applicabile su corpo e capelli; in quanto a uso alimentare, invece, può essere sfruttato come integratore alimentare o come condimento.

Solitamente, l’utilizzo dell’olio di mandorle dolci non presenta alcun tipo di controindicazione. Sulle pelli grasse si raccomanda di utilizzarlo con moderazione o diluito in creme o gel. Invece, quando si consuma in cucina, se usato in grandi quantità può portare effetti lassativi: meglio dunque non esagerare.