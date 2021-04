Orzo, il cereale dall’effetto purificante

L’orzo è un cereale fonte di benessere per il nostro organismo. La sua pianta appartiene alla famiglia delle Graminacee e le sue origini risalgono al VII secolo a. C nel Medio Oriente. Ingrediente prezioso in cucina, è in grado di rendere gustose zuppe salutari e insalate miste.

Utilizzato anche come bevanda, è consumata dai bambini e come sostituto del caffè da parte degli anziani e durante la gravidanza. Dall’effetto energizzante veniva mangiato in nutrienti zuppe già ai tempi degli Antichi Romani da parte dei gladiatori.

Quali sono gli effetti benefici dell’orzo

L’orzo è fonte di vitamine, antiossidanti e fibre che permettono all’organismo di mantenersi in salute. Il suo consumo è consigliato nei periodi di stanchezza psicofisica legata i cambi stagionali. Ecco quali sono alcuni degli innumerevoli benefici di questo antico cereale:

combatte la stitichezza : dall’alto contenuto di fibre è un ottimo alleato contro la stipsi. Grazie a queste sostanze è possibile tenere sotto controllo l’attività digestiva e prevenire varie forme di tumore all’intestino;

: dall’alto contenuto di fibre è un ottimo alleato contro la stipsi. Grazie a queste sostanze è possibile tenere sotto controllo l’attività digestiva e prevenire varie forme di tumore all’intestino; aiuto contro il gonfiore : permette di depurarsi da scorie e tossine in eccesso, liberandosi dal senso di pesantezza soprattutto dopo le abbuffate;

: permette di depurarsi da scorie e tossine in eccesso, liberandosi dal senso di pesantezza soprattutto dopo le abbuffate; contrasta l’obesità : protagonista di molte diete ipocaloriche, dona un immediato senso di sazietà contrastando gli attacchi di fame nervosa;

: protagonista di molte diete ipocaloriche, dona un immediato senso di sazietà contrastando gli attacchi di fame nervosa; alleato di bellezza : ricco di acido silicico è prezioso per le unghie e i capelli che aiuta a rendere più forti;

: ricco di acido silicico è prezioso per le unghie e i capelli che aiuta a rendere più forti; protezione per il cuore : consente di tenere a bada il livello di colesterolo cattivo che provoca danni al sistema cardiocircolatorio;

: consente di tenere a bada il livello di colesterolo cattivo che provoca danni al sistema cardiocircolatorio; nutrimento per la pelle del viso : con questo prezioso cereale si può creare una maschera idratante. Basta amalgamare alla farina d’orzo dello yogurt bianco e del miele. Questa maschera è utile per ogni stagione dell’anno;

: con questo prezioso cereale si può creare una maschera idratante. Basta amalgamare alla farina d’orzo dello yogurt bianco e del miele. Questa maschera è utile per ogni stagione dell’anno; rafforza il sistema immunitario : ricco di vitamina C, consente all’organismo di contrastare efficacemente l’attacco di virus e batteri soprattutto durante la stagione invernale;

: ricco di vitamina C, consente all’organismo di contrastare efficacemente l’attacco di virus e batteri soprattutto durante la stagione invernale; stimola la mente: dall’effetto energizzante, pur non contenendo caffeina, consente alla mente di mantenersi attiva e performante nei periodi di studio intenso o stanchezza psicofisica.

Usi dell’orzo e controindicazioni

La tipologia di orzo più utilizzata è quella denominata orzo perlato. È utilizzata nelle zuppe come sostituto del riso ed è anche un ingrediente che serve ad arricchire le insalate fredde durante la stagione estiva. Rispetto alle altre tipologie di orzo risulta quello più raffinato. Diffuso è anche l’orzo integrale, chiamato così perché il suo chicco è ancora intero. Al contrario, l’orzo decorticato subisce un minuzioso processo di raffinazione che gli fa perdere completamente la parte della crusca lasciando intatti però il germe e l’endosperma.

Anche i tempi di cottura variano in base alla tipologia di orzo scelta. L’orzo perlato non necessita della fase di ammollo in acqua e prevede una cottura di circa mezz’ora. Il decorticato, invece, si tiene in ammollo per 5 o 6 ore e cotto per circa 45 minuti. Differentemente, quello integrale necessita di un ammollo di un giorno intero e la sua cottura dura circa un’ora e mezzo.

L’orzo che invece viene utilizzato come bevanda è quello solubile che si scioglie in acqua o latte. È bevuto soprattutto da chi non può bere il caffè, oltre a essere anche alla base di diversi distillati e della birra. Il consumo dell’orzo è sconsigliato a chi soffre di celiachia e quindi presenta delle intolleranze al glutine. Un uso eccessivo può provocare, inoltre, il meteorismo.