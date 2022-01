Pinoli: frutta secca dalle tante riserve benefiche

Noti per essere uno degli ingredienti base del pesto alla genovese, i pinoli sono un tipo di frutta secca molto utilizzata in cucina per il condimento di numerose pietanze. Possono essere consumati nella loro forma al naturale o in quella tostata che ne esalta il sapore, ma qualsiasi ne sia la modalità, sta di fatto che questi frutti pur essendo molto piccoli racchiudono tante proprietà benefiche.

Ed allora portarli a tavola, nelle quantità consigliate, non può far altro che bene. Cuore, sistema circolatorio, colesterolo, ossa e sistema immunitario sono solo alcune delle parti del corpo che ne traggono beneficio.

Pinoli, storia e curiosità

Semi eduli di alcune tipologie di pini estratti dallo strobilo (noto meglio come pigna), i pinoli si caratterizzano per la loro forma allungata e il colore bianco con riflessi giallognoli. Al mondo sono circa 20 le tipologie di pini coltivati per produrre questi semi. In Europa, il migliore è il Pinus Pinea chiamato anche "pino da pinoli" per sottolinearne proprio la caratteristica produttiva.

Si tratta di un albero che si adatta al clima mediterraneo, quindi necessita di temperatura mite e di esposizione al sole. Come tutta la frutta secca i pinoli sono molto energetici e hanno molte calorie. In 100 grammi di prodotto sono racchiuse 670Kcal. Proprio per questo motivo vanno mangiati con moderazione, sebbene nelle pietanze difficilmente vengano utilizzati in tale quantità.

Caratteristiche dei pinoli

I pinoli sono ricchi di elementi preziosi che fanno bene al nostro organismo. Proteine, fibre vegetali, sali minerali come calcio, magnesio, potassio sono tra le principali sostanze che possiamo trovarvi all'interno. Ed ancora ferro, zinco, amminoacidi essenziali, vitamina B2, C, D ed E. Proprio per queste queste caratteristiche nutrizionali, i pinoli sono degli ottimi antiossidanti. Tutelano il cuore, le arterie e tutto il sistema cardiovascolare.

Questi semi sono privi di colesterolo e, al contrario, contengono tanti trigliceridi formati da acidi grassi insaturi. Consumare pinoli vuol dire contrastare l'invecchiamento e la formazione dei radicali liberi causati da una cattiva alimentazione, dallo stress e dal fumo delle sigarette. La luteina che si trova al loro interno non solo inibisce la formazione dei radicali liberi, ma protegge anche la vista. Via pure i problemi di stipsi grazie alla presenza delle fibre che hanno l'effetto di favorire i movimenti intestinali.

Ottimi per energia e contro i dolori mestruali

I pinoli sono ricchi di sali minerali. Questo vuol dire che arrecano benefici nei confronti di coloro che hanno problemi di spossatezza, stanchezza fisica e mentale, aritmie, difficoltà nella concentrazione e nervosismo. Aiutano a combattere i crampi muscolari e quelli causati dal ciclo mestruale. In quest'ultimo caso, un valido contributo è fornito anche dalla presenza della vitamina K.

La vitamina B2 aiuta il processo digestivo, il metabolismo, tutela il sistema nervoso e combatte le infiammazioni. La vitamina C, invece, innalza le barriere del sistema immunitario e contribuisce a contrastare la formazione dei radicali liberi assieme alle altre sostanze sopra dette. La vitamina D, infine, aiuta a tutelare le ossa prevenendo la formazione di alcune malattie come l'osteoporosi.