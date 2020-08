Come prevenire l’eritema solare

L’eritema solare è molto frequente durante l’esposizione al sole, soprattutto quando si va al mare.

Non è altro che un'infiammazione della pelle che ci segnala che ci siamo esposti troppo a lungo al sole o male. Si manifesta a causa dei raggi ultravioletti che danneggiano inevitabilmente la nostra cute. I suoi effetti sono differenti e dipendono dal proprio fototipo di pelle. Può essere considerata a tutti gli effetti una forma di ustione.

I suoi sintomi si manifestano minimo dopo sei ore e massimo dodici dopo dall’esposizione al sole. Sono molteplici e molto soggettivi. Possono comprendere prurito, dolore, puntini rossi, arrossamento, comparsa di vescicole o bolle, secchezza. Nei casi più gravi questi sintomi sono accompagnati da malessere generale, febbre e mal di testa.

Per prevenire l’eritema solare gli esperti consigliano di esporsi al sole gradualmente. Occorre vestirsi con tessuti leggeri e non scuri. Inoltre quando si va al mare, soprattutto nei primi giorni, bisogna evitare le ore più calde (dalle 12 alle 16). Si consiglia di spalmare correttamente le creme solari con filtro protettivo accurato. La scelta della crema solare è soggettiva perché è in base al proprio fototipo. Bisogna ricordarsi inoltre che va spalmata più volte durante l’esposizione. Solitamente dopo un paio d’ore e dopo il bagno al mare.

In materia di prevenzione vi sono degli integratori solari che possono aiutare prima dell’esposizione al sole. Sono studiati accuratamente per rafforzare le difese naturali della pelle. Ma anche l’alimentazione offre un valido aiuto contro questo problema molto diffuso. In questo periodo infatti sarebbe opportuno mangiare frutta e verdura in grande quantità. In particolare si consigliano i cibi ricchi di licopene. Quest’ultima è una sostanza che è in grado di prevenire efficacemente le scottature solari e l’invecchiamento cellulare. È contenuta in grande quantità nei pomodori, nelle angurie, nell’albicocca, nel pompelmo rosa.

In caso di eritema gli esperti invitano a lavarsi delicatamente con acqua tiepida o fredda. Successivamente occorre idratare la parte di pelle arrossata con delle creme o lozioni specifiche. Utili sono quelle a base di elementi naturali come l’aloe vera che oltre a lenire accelera la guarigione. Inoltre consigliate sono anche quelle a base di calendula che attenua il rossore e la farina di avena dall’effetto emolliente. Bastano due cucchiai da immergere in acqua tiepida quando si fa il bagno. Infine indicate sono anche la menta e l’eucalipto. Sono altamente rinfrescanti e utili per placare il bruciore della scottatura.