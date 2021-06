Quali sono i cibi da evitare

Ci sono quelli buoni e poi i cibi da evitare assolutamente. A decretare cosa bisogna tenere lontani dalla nostra tavola è Coldiretti che ha stilato una lista considerando i rischi alimentari più comuni riscontrati sul territorio dell’Unione Europea.

Negli alimenti importati in Italia dall’Estero sono state riscontrate molte sostanze che hanno fatto scattare l'allarme in più occasioni. Tra le segnalazioni, non mancano micotossine, residui chimici e inquinanti, metalli pesanti e altre sostanze ben al di sopra dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il maggior numero di segnalazioni sono state causate dai prodotti provenienti dalla Turchia, con 2925 prodotti non in regola, seguita dalla Cina (256 allarmi) e India (194). Non mancano anche Paesi Europei, come la Spagna, e altre nazioni come gli Stati Uniti, per particolari ingredienti non utilizzati all’interno dell’Ue.

L’Italia è tra gli esempi virtuosi, con un tasso di segnalazioni pari allo 0,5% rispetto all’1,7% della media europea. Quali sono, invece, gli alimenti più esposti alle contaminazioni? Ecco l'elenco completo: