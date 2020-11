Sbalzi di temperatura, quali sono i rischi e come evitarli

La stagione autunnale è caratterizzata da un clima altalenante in cui dobbiamo fare i conti con continui sbalzi di temperatura.

Quest’ultimi sono alleati dei virus e dei batteri che indeboliscono le difese di cui l’organismo dispone. Passare da un ambiente caldo ad uno freddo, o viceversa, può compromettere il funzionamento delle vie respiratorie, facilitando così l’attacco dei microbi presenti nell’aria.

Sbalzi di temperatura, come reagisce l'organismo

Solitamente, quando è esposto a questi sbalzi di temperatura, il nostro organismo dispone di un efficiente sistema di termoregolazione con il quale di adattarsi al nuovo clima, attraverso la dilatazione dei vasi sanguigni superficiali e la sudorazione. Così facendo, cerca di produrre calore o disperdere attraverso la cute il caldo in eccesso.

In alcune situazioni, questo meccanismo non è sufficiente. Ciò accade soprattutto quando il passaggio dal caldo al freddo o dal freddo al caldo è brusco o ripetuto. In condizioni di questo tipo, il corpo fa fatica ad adattarsi ed è esposto a malanni stagionali come mal di gola, raffreddore, mal di testa, influenza, crampi muscolari. Quando l’aria non è umidificata si aggiunge a questa sintomatologia uno stato di disidratazione. Se non si corre al riparo bevendo molta acqua questa condizione può indebolire tanto l’organismo. I soggetti più a rischio sono i bambini e gli anziani, così come chi soffre di malattie cardiovascolari e respiratorie, perché dispongono di sistemi di termoregolazioni poco efficienti.

Come proteggere l'organismo dagli sbalzi di temperatura

Ecco i consigli utili per salvaguardare al meglio il nostro organismo dall’esposizione dei continui sbalzi di temperatura di questa stagione: