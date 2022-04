Il "serpente robot" per scovare il tumore ai polmoni

Alcuni ricercatori del Regno Unito hanno sviluppato un robot autonomo simile a un serpente progettato per scivolare lungo i polmoni umani in aree molto difficili da raggiungere con i comuni strumenti: questo strumento potrebbe servire per individuare e soprattutto trattare il tumore ai polmoni e altre malattie polmonari. L'articolo è stato pubblicato sulla rivista scientifica Soft Robotics dagli scienziati dell'Università di Leeds che hanno svelato al mondo un nuovo "robot tentacolo magnetico", composto da dischi magnetici e dello spessore di circa 2 millimetri, circa il doppio di una penna a sfera punta e lungo meno di un decimo di pollice.

"Ecco qual è l'obiettivo"

" È inquietante ", ha affermato in un'intervista al Washington Post Pietro Valdastri, ricercatore capo del progetto con una cattedra di robotica e sistemi autonomi nell'Università inglese. " Ma il mio obiettivo è trovare un modo per raggiungere il più profondo possibile all'interno del corpo umano nel modo meno invasivo possibile ". In futuro l'uso del robot potrebbe essere ampliato per aiutare i medici a indagare meglio e in modo più approfondito su altri organi come il cuore, il rene o il pancreas. Il robot avrà bisogno di un periodo compreso tra 5 e 10 anni prima di apparire in un ambiente clinico ma il nuovo dispositivo e capolavoro di ingegneria e tecnologia arriva sull'onda di un importante numero di altre innovazioni robotiche che danno la possibilità ai medici di "scannerizzare" meglio i polmoni di un paziente quando si cerca la presenza di un tumore. Questi robot sono progettati per facilitare un compito con cui i medici hanno a lungo lottato: raggiungere i recessi interni del corpo umano, a fini diagnostici e terapeutici, senza causare danni o utilizzare procedure invasive.

Cosa si utilizza adesso

Attualmente i medici utilizzano un dispositivo chiamato broncoscopio che esamina e i polmoni e le vie aeree di una persona. Di solito la sua grandezza varia da 3,5 a 4 millimetri di diametro, quasi il doppio del robot tentacolare di Valdastri. Il broncoscopio entra attraverso il naso o la bocca di un paziente e va nelle vie aeree del polmone, chiamate bronchioli. L'ampiezza e la rigidità del broncoscopio, però, limitano enormemente la profondità con cui i medici possono avventurarsi nei polmoni di un paziente alla ricerca di tessuti cancerosi o di altro tipo. Per questa ragione, alcune parti dei polmoni " non vengono esaminate, causando potenzialmente danni ", ha spiegato il ricercatore italiano. " Se non sei in grado di ottenere un campione di tessuto, devi valutare il rischio di non fare nulla ", ha aggiunto. " Questo è un motivo per cui, molto spesso, il cancro viene rilevato in una fase molto avanzata ".

Cosa accadrà in futuro

Il robot del Regno Unito sarebbe il primo a scivolare lungo i polmoni di un paziente utilizzando il controllo magnetico e senza richiedere la guida manuale di un medico consentendo un modo più preciso, agile e meno dannoso di indagare sulle malattie polmonari. Una volta nella posizione desiderata, il robot potrebbe avere la capacità di prelevare un campione di tessuto o fornire un trattamento clinico. " A seconda di dove si trova un tumore ", ha detto Valdastri, " questo potrebbe essere l'unico modo per raggiungerlo con successo ".