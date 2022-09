Sindrome del tunnel carpale, workout ed esercizi mirati

La sindrome del tunnel carpale è una condizione molto ricorrente e colpisce i polsi, le dita e le mani, ed è in grado di manifestarsi attraverso sintomi sempre differenti e con varia intensità. Le cause non sempre sono chiare ma gli esperti spesso le riconducono allo stile di vita in combinazione con i fattori genetici. Si presenta maggiormente intorno ai 35-50 anni e colpisce in particolare le donne, con una maggiore incidenza per chi soffre di diabete e chi si sottopone a dialisi. Scopriamo nel dettaglio le cause e i sintomi di questa sindrome così particolare, e come intervenire attraverso il supporto di esercizi e workout mirati.

Sindrome del tunnel carpale carpale, cause e sintomi

Quando si parla di tunnel carpale ci si riferisce a un preciso canale del corpo, collocato nella zona palmare relativa al polso e dove passano nove muscoli, tendini e il nervo mediano. Questo tunnel così particolare rappresenta uno spazio specifico dell'area, circondato dalle ossa del carpo oltre all'unione di alcune di queste in un legamento, noto come carpale traverso. Questa particolare e affascinante struttura consente la flessione e il movimento della mano, delle dita e del polso.

Lo stesso nervo mediano possiede un'importanza centrale, parte dal plesso branchiale a livello ascellare, per poi diramarsi lungo il braccio, l'avambraccio fino a raggiungere la mano. La sindrome del tunnel carpale è un disturbo neurologico e si presenta quando si ha una compressione della zona dei nervi in questione, con sintomi vari che vanno dal dolore, alla sofferenza e al formicolio. Spesso con restringimento del tunnel carpale stesso e inspessimento della guaina, che ricopre i tendini presenti. Le cause principali sono ancora al vaglio degli esperti ma in molti concordano su alcuni fattori scatenanti e spesso concomitanti come:

predisposizione genetica e familiare

predisposizione anatomica

traumi e fratture

incidenza maggiore per le donne

gravidanza, agevolato dai cambiamenti ormonali

una serie di patologie come diabete, artrite reumatoide, gotta, obesità, ritenzione idrica cronica, insufficienza renale e ipotiroidismo

ripetitività di alcuni movimenti del polso e delle mani, in grado di favorire microtraumi come suonare uno strumento musicale, utilizzare attrezzatura lavorativa in grado di produrre forti vibrazioni oppure lavorare a lungo al computer

I sintomi più comuni sono: formicolio con dolore nelle prime ore notturne, intorpidimento alle mani e alle dita, bruciore o dolore delle dita e spesso anche al braccio e alla spalla, alterazioni della sensibilità, debolezza nell'afferrare o sorreggere oggetti, spesso con difficoltà a piegare il pollice. Per comprendere se si soffre della sindrome del tunnel carpale è necessario chiedere supporto al medico, che potrà prescrivere esami specifici. A partire dall'anamnesi del paziente e del quadro familiare e lavorativo, passando per gli esami del sangue, i raggi X e l'elettromiografia. E in base agli esiti il medico potrà prescrivere la cura più adatta a partire dall'assunzione di medicinali, passando alle terapie fisiche, all'applicazione di un tutore fino alla chirurgia, nei casi più gravi.

Esercizi e workout mirati

Anche l'esercizio fisico può migliorare la condizione, sciogliendo le tensioni e riducendo dolori, formicolii, fino ad irrobustire la parte. Ecco una serie di workout utili e semplici da eseguire con le mani, sia di allungamento che tonificazione: