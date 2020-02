Il virologo Burioni "Tampone anche a chi ha 37,5"

"Dobbiamo far si che questo contagio diminuisca, senza panico, senza paura o comportamenti insensati ". Così, il virologo Roberto Burioni, ospite a Che tempo che fa, sostiene la necessità di contenere l'epidemia di coronavirus, che ha colpito il Nord Italia nelle scorse ore. E i provvedimenti presi dalle Regioni " vanno in quella direzione ".

Per farlo, " noi abbiamo due armi ", ricorda: " L'isolamento e la diagnosi ". Per questo, è necessaria una " diagnosi pronta e immediata ": un ritardo comporterebbe altri contagi, perché lascerebbe " in giro una persona malata e contagiosa ". E perché la diagnosi avvenga tempestivamente, non si può sottovalutare niente. Il virologo, infatti, sostiene che " devono essere analizzati anche quelli che non sono gravi, anche chi ha 37,5 ": tampone anche a chi ha una minima variazione della temperatura corporea. Per questo motivo, " in Italia non possono mancare i test. Non va bene, bisogna fare qualcosa immediatamente ".

" In questo momento - aggiunge il virogo, parlando con Fabio Fazio in uno studio deserto- c'è un possibile contagio ". E i provvedimenti messi in atto per contrastarlo, a detta di Burioni, che aveva chiesto la quarantena per le persone di ritorno dalla Cina, sono " sacrosanti ", anche nei casi in cui possono sembrare esagerati. Scuole chiuse, messe annullate, attività ludiche e sportive sospese: queste alcune delle misure adottate da alcune Regioni del Nord, in cui il coronavirus è arrivato.

Poi, il virologo spiega la differenza tra il Covid-19 e i normali virus: " Questo virus è completamente nuovo - dice- mentre il virus influenzale è una variante di quello dell'anno precedente, quindi ognuno ha un certo grado di immunità ". Nessuno, quindi, ha anticorpi contro il nuovo coronavirus e non esistono ancora medicine o vaccini che possano sconfiggerlo. " Questo virus- continua Burioni- ha la tendenza a scendere più in profondità del nostro apparato respiratorio, quindi va a toccare quella parte delicatissima dei nostri polmoni che ossigena i nostri corpi. Per questo la malattia può essere così grave ". La letalità, però, non è alta: si parla dell'1% di casi in cui " il paziente non ce la fa ".

E sulla durata dell'epidemia, la previsione è impossibile: " Un'epidemia come questa può non finire mai- sostiene Burioni- il virus può incominciare a trasmettersi nella popolazione e piano piano diventare più buono. Ci sono da dire due cose: possiamo sperare che il virus circoli di meno con l'arrivo della bella stagione e che con il tempo diventi più buon o". E avverte: " Se lo dovessimo prendere tutti sarebbe una tragedia ".