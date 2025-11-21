"Salvalibri", il mercato che ridà vita ai volumi vintage e avvicina i giovani alla lettura

Un mercatino itinerante di libri vintage. Un modo per avvicinare (a basso prezzo) anche i più giovani alla lettura. Dopo il grande successo della scorsa edizione e le tappe a Ortona, domenica a Milano torna "Salvalibro". Appuntamento a ingresso libero dalle 10 alle 17 nella suggestiva Rotonda del Pellegrini (via delle Ore 3). Ideato da Sergio Malavasi, fondatore di Maremagnum.com e organizzato in collaborazione con l'Associazione Maremagnum Librorum di Milano la stessa che dal 1995 promuove Vecchi libri in Piazza Salvalibro è "il mercato itinerante nato per unire passione, sostenibilità e cultura del riuso. Lo spirito, assicurano gli organizzatori che attendono lettori e collezionisti da tutta Italia, "torna a Milano con lo stesso spirito che ne ha decretato il successo: dare nuova vita ai libri, sostenere le librerie indipendenti e avvicinare i giovani alla lettura".

A "Salvalibro" i visitatori potranno scegliere tra migliaia di libri vintage, accuratamente selezionati da Maremagnum.com e da una rete di librerie provenienti da diverse città italiane: La Bottega delle Occasioni, La Libreria Malavasi e Il Muro di Tessa (Milano), Libreria Scarpignato (Roma) e Liberìa (Ortona, Abruzzo). Anche quest'anno torna la promozione più amata "3 libri a soli 10 euro". Con una formula ancora più vantaggiosa per chi partecipa al progetto di recupero: portando almeno tre libri in buono stato, la promozione diventa "4 libri per 10 euro". Chi desidera contribuire in modo più ampio potrà portare una quantità maggiore di volumi e riceverà buoni sconto da utilizzare in cassa. (Non si accettano libri scolastici, enciclopedie o volumi troppo rovinati.)

Grande novità del 2025 è la promo Under 30 con "4 libri per 10 euro" anche senza portare libri da salvare.

"Un'iniziativa pensata per avvicinare le nuove generazioni al piacere della lettura e incoraggiarle a creare la propria collezione di libri vintage: Salvalibro è molto più di un mercato, è un progetto culturale itinerante che valorizza la memoria cartacea e promuove la cultura del riuso consapevole. L'iniziativa nasce per dare una seconda vita ai libri dimenticati, offrendo al tempo stesso cultura accessibile e un'occasione di incontro tra lettori, collezionisti e librerie".