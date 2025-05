San Siro, le due torri sorte sulle ex stalle aperte per Open House

Ascolta ora 00:00 00:00

Milano laboratorio di pratiche virtuose di rigenerazione che possono assurgere a modelli replicabili per lo sviluppo cittadino, gettano le basi per una città sempre più all'avanguardia e inclusiva. Protagonista di Open House MIlano 2025 l'area di San Siro, con Syre ed Easy, due edifici al centro di un progetto di rigenerazione urbana che trasformeranno l'area un tempo occupata dalle scuderie dell'Ippodromo, dal 2013 in disuso, restituendole un nuovo significato e valore. Promossi da Axa Im e sviluppati da Redbrick Investment Group, i due edifici sono progettati dallo Studio Marco Piva e rappresentano un intervento strategico volto a ridisegnare il tessuto urbano del quartiere con un'attenzione particolare alla sostenibilità, all'inclusione sociale e alla qualità della vita. Il masterplan prevede la realizzazione di unità residenziali - uno di sei piani su via Capecelatro e la torre di nove piani, su piazza Axum - per un totale di 142 unità abitative tra bi, tri e quadrilocali, che saranno dedicati a locazione a canone convenzionato, su una superficie di 30.000 metri quadrati. Gli edifici, alimentati da fonti rinnovabili, sono immersi in 10.000 metri quadrati di verde con oltre 100 nuovi alberi e tre platani storici. Affacciandosi sullo stadio di San Siro, l'intervento propone «una ricucitura» del quartiere scisso tra le ville e il quartiere popolare.

«Dopo i fasti degli anni Settanta - racconta Alexio Pasquazzo, founding partner Redbrick Investment Group - bisognava ricostruire una storia del quartiere, a fronte anche del futuro incerto dello stadio, tanto che anche i valori immobiliari erano scesi. Axa ha creduto nell'area».

Nonostante siano ancora un cantiere, che si avvia alla conclusione entro la fine dell'anno, le torri saranno visitabili in occasione di Open House

Milano, inziativa che permette di visitare quest'anno 100 luoghi abitualmente inaccessibili al pubblico, il 17 e 18 maggio. A fine emse saranno anche elaborati i dati del sondaggio Benessere Abitativo e Sostenibilità Urbana.