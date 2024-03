Sanremo domina ancora l'airplay e lascia le briciole al resto

In radio sembra ieri eppure sono trascorsi quasi due mesi. L'«effetto Sanremo» è ancora ben visibile nella classifica dei più trasmessi secondo Earone. Mahmood con la sua Tuta gold è primo con 18248 passaggi in 135 emittenti, Casa mia di Ghali è secondo, Sinceramente di Annalisa terzo, Un ragazzo una ragazza di The Kolors quarto, La noia di Angelina Mango quinto, Apnea di Emma settimo (il brano funziona molto bene) e via così. L'unica cover sanremese in buona posizione è Ma che idea di BNKR44 con Pino D'Angiò mentre Rose Villain chiude la Top 20 con il suo puzzle musicale Click boom!.

A questo punto Amadeus ha decisamente raggiunto l'obiettivo musicale annunciato chiaro e tondo per il suo Festival: dominare le radio. E lo fa così bene che il calendario di grandi pubblicazioni discografiche è in stand by, cosa che non accadeva da tempo. Fino a pochi anni fa, le uscite «sganciate» dal Festival partivano subito dopo. Adesso sono in attesa che si plachi l'onda lunga (promozionale, radiofonica e in streaming) della vendemmia festivaliera. E poi ci sono i risultati degli artisti internazionali che sono stati pubblicati in queste settimane: sono stati tutti «schiacciati» da Sanremo. Per dire, il deludente ritorno di Justin Timberlake (foto) che con No angels debutta tristemente soltanto al trentesimo posto sotto Purple Disco Machine con Ásdís che però sono in classifica già da sette settimane.

Forse, radiofonicamente parlando, un Sanremo così decisivo non c'era manco prima di iTunes o Spotify.