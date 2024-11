La Prima della Scala è diffusa: dalla Galleria, alle carceri e ai musei

Ascolta ora 00:00 00:00

Come si vede anche dalle vetrine eleganti dei negozi, è iniziato il conto alla rovescia verso il 7 dicembre, il più ambrosiano degli appuntamenti cultural mondani, insomma la prima della Scala. Per il sopraggiungere di impegni internazionali il Capo dello Stato, Mattarella, «con rammarico» ha comunicato di non poter partecipare. Se il 2023 è stato l'anno del celeberrimo Don Carlo, quest'anno Riccardo Chailly (nella foto) dirigerà «La forza del destino», una «prima» anche per il maestro, che è stata apertura di stagione solo una volta, nel 1965, per la bacchetta di Gavazzeni. L'appuntamento non è solo per chi parteciperà alla prima delle prime e può ascoltare dal vivo il soprano Anna Netrebko. Dal primo all'11 dicembre il Comune porta nell'intera città l'opera di Verdi con la regia di Muscato. Ormai è consuetudine definirla «Prima Diffusa», per la grande abbondanza di concerti, proiezioni, mostre, conferenze e incontri in luoghi di cultura ma anche di sofferenza come Rsa e carceri, ospedali e case d'accoglienza. In tutto in oltre trenta luoghi della città. «Prima Diffusa è un'occasione in cui Milano rinnova il suo impegno per una cultura accessibile» sostiene l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. Diecimila i posti. Anche quest'anno sarà possibile assistere all'opera davanti al grande schermo dell'Ottagono, in Galleria Vittorio Emanuele. Le proiezioni, che inizieranno alle 18 in diretta dal Teatro alla Scala, godono della collaborazione della Rai, che si occupa anche di trasmettere la prima in diretta su Rai 1 e via satellite. Tra i tanti luoghi in cui si diffonderà la Prima, il teatro della Casa di Reclusione Milano Opera, il teatro Puntozero Beccaria presso l'Istituto Penale per minorenni Cesare Beccaria e la casa circondariale San Vittore. Un luogo d'ascolto sempre interessato è anche la Casa dell'Accoglienza Enzo Jannacci, in viale Ortles, la casa per minori non accompagnati Oklahoma, il centro Pime dei padri missionari, Medicinema al Niguarda.

Ancora, per viaggiatori, turisti ma anche per chi vuole star comodo, l'aeroporto di Malpensa, il museo MUDEC, lo Spazio Fumetto WoW, il Mare Culturale Urbano, Cam Parea, la Canottieri San Cristoforo e Villa Scheibler. In alcune sedi le proiezioni saranno precedute alle ore 16.30 da una guida all'ascolto a cura dell'Accademia Teatro alla Scala.