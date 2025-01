Scalo Romana, il restyling della stazione completato per i Giochi

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà interrotta la circolazione ferroviaria nella stazione di Porta Romana, dalle 23,30 di venerdì alle 5 di lunedì fra le stazioni di Milano San Cristoforo e Lambrate. Il motivo? I lavori di completamento della stazione ferroviaria di Milano Porta Romana, la stazione connessa al futuro Villaggio Olimpico e alla linea gialla M3, e collegata con la stazione del passante Lodi TIBB. I lavori stanno seguendo il cronoprogramma: solo in questo week end interferiscono con i binari, motivo per cui la cirocolazione ferroviaria saràsospesa. Il cantiere dovrebbe concludersi per fine anno e la stazione dovrebbe essere attiva dal 31 dicembre 2025 in tempo per l'avvio di Giochi invernali del 2026. Al momento, infatti, si stanno completando i marciapedi e le pensiline, mentre l'edificio in stile Art Déco, è sottoposto a restauro.

La stazione, realizzata nel 1931 a ridosso del cavalcavia di Corso Lodi sullo scalo ferroviario ora in fase di sviluppo, versava da anni in un totale o parziale abbandono. Nel 2020 è stato presentato il progetto per la riqualificazione e il nuovo lay out. Il progetto, per un investimento di 20 milioni di euro a carico di Fs, è firmato dallo studio AOUMM. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha sviluppato il progetto della nuova stazione, mantenendo la posizione attuale, prevedendo un integrato sistema di accessibilità ciclopedonale con la stazione di piazzale Lodi (linea M3). Rispetto alla versione iniziale sono previste pensiline di copertura per il collegamento con piazzale Lodi e spazi commerciali al di sotto del cavalcavia. Oltre ai percorsi pedonali saranno realizzate piste ciclabili per consentire di raggiungere la stazione con la bici e collegare il piazzale con via Sannio. Gli accessi alla stazione sono stati moltiplicati, rendendola più accessibile agli utenti.

L'intervento sulla stazione prevede anche la conservazione dell'edificio storico che si affaccia su corso Lodi (vincolato dalla Sovrintendenza), la realizzazione di nuove pensiline per le banchine, l'inserimento di nuove scale e ascensori, nonché la completa riorganizzazione del sistema degli accessi.

In particolare, saranno realizzati un nuovo collegamento tra via Sannio e via Longanesi tramite sottopasso e nuovi varchi da tali vie, nonché la realizzazione di connessioni con la stazione e con via Brembo a sud dello scalo Romana. Questi due collegamenti sono resi possibili attraverso percorsi pedonali ricavati nel sotto-cavalcavia di corso Lodi, che daranno accesso al sedime dello scalo.