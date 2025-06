Scegliere lo stile classico e essenziale come cifra estetica di eterna eleganza

Ascolta ora 00:00 00:00

Il cognome Rochat è significativo nel contesto della riconosciuta tradizione elvetica del segnatempo. Infatti, già nel 1700, un trisavolo di Lucien Rochat colui che dette vita al brand attuale iniziò a lavorare in una bottega di un costruttore di automi, occupandosi della progettazione dei meccanismi preposti al loro movimento e, successivamente, la famiglia Rochat, proseguì l'attività, specializzandosi su meccaniche sempre più piccole e complesse.

Nel 1900, i Rochat si trasferirono nella Vallée de Joux, tra Losanna e Neuchâtel, e, nel 1925, Emil, nonno di Lucien, aprì un laboratorio per la produzione di «chronographes compliqués». Nel 1942, l'atelier venne spostato a Ginevra, sotto la guida di Ernest, figlio di Emil e, poi, a seguito di un importante ampliamento, a Yverdon-les-Bains. Infine, nel 1972, con Lucien, figlio di Ernest, come accennato, nacque il brand omonimo, e l'azienda, nel 1981, fissò la propria sede a Grandson, nel Cantone di Vaud, consolidando il suo savoir-faire e crescendo a livello internazionale. Dal 2006 di proprietà del Gruppo Morellato, oggi Lucien Rochat festeggia il secolo di attività e lo fa, in particolare, con modelli della collezione Iconic, sia per lui che per lei, sulla scia di un motto inequivocabile: «La personalità non si eredita con il nome, ma si afferma con le scelte». Dallo stile classico ed essenziale, curato nei dettagli, ecco l'Iconic Slim, in acciaio da 40 mm (9,5 mm di spessore), con lunetta bombata lucida ed anse scalinate; nella versione con quadrante avorio (lo troviamo anche in bianco opaco), animata dal calibro automatico Miyota 9039 e completata da cinturino in pelle stampa alligatore con impunture a contrasto, gl'indici a barretta applicati e le sfere Index sfaccettate, sono dorati.

L'interpretazione Iconic Lady è declinata su esemplari in acciaio da 28 mm, al quarzo e con bracciale, in cui i citati connotati strutturali, anche in modalità bicolore, incorniciano quadranti soleil, protetti da vetro zaffiro, nelle cromie argenté, verde e cioccolato (questo con indici in diamanti).