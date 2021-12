Coppia storica di Uomini e donne a un passo dall'addio: "Sono in crisi"

Brutto colpo per i fan di Uomini e donne. Una delle storiche coppie nate all'interno del programma - quella composta da Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo - starebbe vivendo una seria crisi. Gli indizi social c'erano da tempo, ma solo poche ore fa è arrivata la conferma ufficiale.

" Vi comunico con grande rammarico che Eugenio e Francesca sono in crisi ", ha scritto nelle storie del suo profilo Instagram Amedeo Venza, blogger e opinionista televisivo molto amico della coppia. I fan di Francesca ed Eugenio si erano già accorti che qualcosa non andava. La coppia, da sempre molto attiva sui social network, ha smesso di pubblicare foto e contenuti insieme, limitandosi a mostrare solo immagini e video da soli o in compagnia dei figli.

Eugenio e Francesca sono stati due dei protagonisti più amati di Uomini e donne. Lui fu tronista nell'edizione 2012/2013 del dating show di Maria De Filippi. Lei la sua corteggiatrice sin dall'inizio, popolare per i suoi tatuaggi e i modi di fare diretti e decisi. Eugenio e Francesca sono usciti dal programma insieme e a Firenze hanno messo su famiglia grazie all'arrivo dei due figli, Brando, nato nel 2014, e Zeno, nato nel 2018. La coppia non si è mai sposata (anche se nel 2019 i rumor si erano fatti insistenti) e ha saputo coltivare un rapporto diretto e personale con i propri fan, mostrando la propria vita attraverso i canali social.

Nelle ultime settimane però qualcosa è cambiato nelle dinamiche di coppia e la confessione fatta da Venza su Instagram non ha lasciato più dubbi sulla loro crisi: " Faccio fatica a parlarne perché loro per me, oltre a essere dei fratelli, sono anche l'esempio del vero amore nato in tv. L'esempio più reale che Uomini e Donne può formare coppie vere e autentiche. Mi permetto di parlarne perché ho sentito entrambi. La crisi c'è. Non una crisi da cavolate come tradimenti o gelosie varie. Ma stanno attraversando un periodo molto delicato che preferisco non dire io e che spero lo facciano loro se e quando lo sentiranno ". Dopo nove anni insieme Francesca ed Eugenio si sarebbero dunque presi una pausa, allontanandosi nel tentativo di salvare il loro rapporto.

I primi pettegolezzi si sono però scatenati e la blogger Deianira Marzano ha riportato alcune segnalazioni di presunti tradimenti in seno alla coppia. Per il momento né Eugenio né Francesca hanno parlato apertamente della crisi, ma dopo le ultime indiscrezioni i fan ora attendono dichiarazioni ufficiali dai diretti interessati.