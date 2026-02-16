Federica Brignone, chi è il nuovo fidanzato James Mbaye: il modello avvistato a Cortina a fare il tifo

Doppio trionfo per Federica Brignone alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La campionessa azzurra ha conquistato due epiche medaglie d’oro nello sci alpino, scrivendo un’altra pagina storica della sua carriera. Sugli spalti dell’Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo, però, oltre ai genitori e all’entourage, in molti hanno notato la presenza di un ragazzo seduto proprio accanto alla famiglia, un volto nuovo che ha subito acceso il gossip. Secondo diverse indiscrezioni, si tratterebbe di James Mbaye, indicato come il nuovo fidanzato della sciatrice.

Chi è il modello

Mbaye è un modello 36enne di origini senegalesi. Alto 1 metro e 96, lavora tra Milano, Germania e Turchia per diverse agenzie e brand del mondo fashion. Un dettaglio non è passato inosservato, sul suo profilo Instagram, reso privato proprio nelle ore successive al trionfo olimpico di Brignone, compariva la bandiera del Senegal. Una scelta che molti hanno letto come un modo per proteggere la propria privacy dopo l’improvvisa ondata di attenzione mediatica. Durante la gara del gigante, Mbaye era in tribuna a fare il tifo con un cappellino tigrato, simbolo iconico della “Tigre” Brignone. Un gesto che ha alimentato ulteriormente le voci sulla loro relazione.

Gli indizi social da Cortina

A rafforzare le indiscrezioni sono stati alcuni movimenti social. Prima di rendere privato il profilo, Mbaye aveva pubblicato immagini panoramiche di Cortina e scatti del trionfo olimpico della sciatrice. Inoltre, avrebbe condiviso un video girato sulla pista dalla migliore amica della campionessa, Charlotte. Piccoli segnali che, sommati alla presenza in tribuna accanto ai genitori, hanno fatto pensare a un legame speciale.

Federica Brignone, però, non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, da sempre molto riservata, preferisce tenere la vita privata lontana dai riflettori.

Il passato da cestista in Toscana

Prima della carriera nel mondo della moda Mbaye ha trascorsi da sportivo. Da giovane ha giocato a pallacanestro come ala, sfruttando la sua altezza e struttura fisica. Dopo gli inizi nel settore giovanile del Rimini Bellaria e nelle serie minori del Riminese, un infortunio ha frenato la sua ascesa.

Successivamente ha giocato in Toscana, con esperienze tra Pino, Affrico e Cus Firenze, fino alla stagione 2020-21 con i Bulldogs di Calenzano. Proprio Firenze è rimasta un punto di riferimento per lui, tanto che sui social indicava la città come luogo di residenza. Poi la svolta, l’addio al basket e l’inizio di una carriera nel mondo della moda, che lo ha portato a viaggiare tra le principali capitali fashion, comprese le sfilate di Pitti.

Gli amori passati di Federica Brignone

Per anni Federica Brignone è stata legata allo sciatore francese Nicolas Raffort. Una relazione vissuta con discrezione ma confermata pubblicamente, costruita sulla passione comune per lo sci e sulla condivisione della vita tra allenamenti e competizioni.

Negli ultimi tempi, però, la campionessa aveva scelto di essere ancora più riservata. Ospite a Verissimo, aveva accennato alla presenza di un nuovo amore nella sua vita, senza svelarne l’identità. Ora, la presenza di James Mbaye a Cortina, accanto ai genitori e con il cappellino tigrato in testa, sembra dare un volto a quel misterioso compagno.

Il gossip si infiamma

Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale da parte della sciatrice.

Federica continua a mantenere il massimo riserbo sulla propria sfera sentimentale, concentrata sui successi sportivi e sulla sua carriera leggendaria, ma il nome del modello, legato al suo, sta in queste ore infiammando il gossip.