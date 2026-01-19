Fontana intramontabile: oro europeo per la 35enne portabandiera ai Giochi

Si è chiuso con il botto l'Europeo di short track per l'Italia. Sull'anello di Tilburg, nei Paesi Bassi, una intramontabile Arianna Fontana è andata ancora a segno nonostante i 35 anni. La portabandiera azzurra di Milano Cortina si è imposta nella finale dei 1.500 metri e si è portata a casa il 18° titolo continentale. Con lei, sul podio è salita Arianna Sighel, bronzo. L'Europeo si è chiuso nel segno dell'Italia, visto che i ragazzi della staffetta hanno battuto i padroni di casa olandesi. Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser hanno confermato di essere il quartetto da battere ai Giochi. Altre due medaglie sono arrivate nei 1000 maschili: argento a Spechenhauser e bronzo a Nadalini.

L'Italia ha chiuso la rassegna con 8 podi. Purtroppo, la festa in casa azzurra è stata smorzata dal brutto volo della veterana Martina Valcepina, frattura scomposta di tibia e perone. Addio Giochi. Era da poco rientrata in squadra dopo un grave infortunio.