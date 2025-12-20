Sci, delude Sofia Goggia: è ottava nella discesa libera in Val d'Isere

Niente da fare per Sofia Goggia: la sciatrice azzurra è costretta a rinviare l'appuntamento con la prima vittoria stagionale e finisce ottava nella discesa libera in Val d'Isere. Vince l'austriaca Cornelia Huetter, al decima successo in Coppa del Mondo. Con una gara senza sbavature in 1'41"54, Huttler ha messo in fila la tedesca Kira Weidle (seconda a 26/100) e Lindsey Vonn, sempre in forma smagliante (terza a 35/100). La migliore delle azzurre è Laura Pirovano, quinta a 41/100 alle spalle di Ilka Stuhec (quarta a 39/100). Bella gara per Nicole Delago, nona a 1"01, diciassettesima a 1"66 Elena Curtoni. Domani la tappa francese si chiude con un SuperG, immediata grande occasione di riscatto per tutte le azzurre con meteo che annuncia neve.

La giornata di Sofia Goggia era partita con ben altre premesse. Il suo feeling con la Oreiller – Killy di Val d’Isere era sembrato già significativo nei giorni scorsi: l’azzurra aveva trovato primo e secondo miglior tempo nelle due prove cronometrate in vista della discesa di oggi. Una spigolata costa cara alla sciatrice bergamasca. Era in vantaggio di 41/100 al terzo settore, ne ha persi 96 dopo l'atterraggio del salto e la linea allungata. Costretta a rallentare per non cadere Goggia ha chiuso pertanto in ritardo di 62/100. Di sicuro, Sofia non è stata fortunata con la visibilità, decisamente peggiorata con lei in pista. "Ho usato gli sci vecchi, rispetto alle prove dove avevo usato quelli nuovi. La parte alta bene, ero molto veloce. Mi sentivo bene, ho preso un buco, non penso di aver fatto un errore tecnico: ho fatto i miracoli per stare dentro, ho preso un secondo, poi sotto sono stata veloce. Peccato, un'occasione un po' buttata" è il commento dell'azzurra ai microfoni Rai.

Nella parte centrale l’azzurra si inclina pericolosamente e tocca la neve con il guanto: un salvataggio a regola d’arte le permette di rimanere in gara, concludendo una prova più che buona (8° posto)#EurosportSCI #Goggia pic.twitter.com/w7AX30UlQo — Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 20, 2025

Stupisce invece Laura Pirovano. In linea con il podio fino a tre quarti di gara, paga un errore che nel finale le costa 4 decimi.

"Sono molto fiera della mia regolarità, era una pista che non mi si addiceva tanto. Sono contenta del quinto posto, bruciano quei 6/100 che mi dividono dal podio. Ho attaccato, c'è stata qualche sbavatura. Non vedo l'ora del SuperG"

La classifica

1. Cornelia Huetter (AUT) – 1:41.54

2. Kira Weidle-Winkelmann (GER) +0.26

3. Lindsey Vonn (USA) +0.35

4. Ilka Stuhec (SLO) +0.39

5. Laura Pirovano (ITA) +0.41

6. Ester Ledecka (CZE) +0.46

7. Breezy Johnson (UNA) +0.61

8. Sofia Goggia (ITA) +0.62

9. Nicol Delago (ITA) +1.01

10 Emma Aicher (GER) +1.23

spiega la sciatrice trentina ai microfoni Rai.