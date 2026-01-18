SuperG a Tarvisio: Goggia sesta ma è prima in classifica di Coppa del Mondo

Si chiude con un sesto posto il fine settimana di Sofia Goggia con il SuperG di Tarvisio valido per la Coppa del Mondo. A vincere la gara la tedesca Emma Aicher con una prestazione superba e il tempo di 1'14"04. Alle sue spalle l'intramontabile americana Lindsey Vonn a 27 centesimi di ritardo, terza la ceca Ester Ledecka a 94 centesimi di ritardo. L'ottima notizia per la bergamasca, però, è il primo posto in classifica di Coppa del Mondo in SuperG con 200 punti, dieci in più di Lindey Vonn e 20 in più della neozelandese Alice Robinson autrice di una brutta caduta quest'oggi quando era quasi arrivata al traguardo ma per fortuna senza importanti conseguenze fisiche. Bene anche le altre azzurre: Laura Pirovano si è piazzata al decimo posto, Roberta Melesi undicesima, Elena Curtoni sedicesima.

La gara di Goggia

La partenza è ottima, inizia veloce e decisa con ottime linee tese, perde 28 centesimi al secondo intertempo. La sciata è pulita e veloce ma perde altri otto centesimi chiudendo al quarto posto perdendo qualcos'altro nella parte finale del tracciato. Rispetto alla giornata di ieri in discesa libera è stata molto più veloce e aggressiva, ha sciato meglio ma non è riuscita a far parte del podio.

Le parole di Sofia

" Nel secondo intermedio sono andata troppo verso sinistra, quell'errore mi è costato il podio. In generale prova solida, mi sono divertita sciando ma ho fatto strada in più per rimettermi in linea", ha dichiarato la Goggia ai microfoni della Rai. Alla domanda del bilancio del week-end, risponde " senza infamia e senza lode ".

Il pensiero di Laura Pirovano e Roberta Melesi

" Non ho sciato male ma ci sono dei punti in cui avrei potuto osare di più ma vista la condizione di oggi ho preferito una sciata solida. Adesso nelle prossime due settimane mi riposerò e allenerò" , ha spiegato la Pirovano.

Purtroppo c'è sempre un pezzo di piano che mi ha rovinato tutto ma sono contenta della mia performance. Riparto sempre da zero cercando di fare sempre meglio

", ha invece dichiarato la Melesi ai microfoni della Rai.