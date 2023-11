Aurora boreale visibile fino in Puglia: le immagini dell'incredibile fenomeno

Uno spettacolo così non si vedeva da molto tempo: l'aurora boreale, tipico fenomeno del Nord Europa, è stata ben visibile anche nel nostro Paese nella serata del 5 novembre. Oltre all'eccezionalità dell'evento visibile alle nostre latitudini, non si è limitata ad apparire soltanto nei cieli dell'arco alpino e del Nord Italia ma si è spinta anche al Meridione tant'é che è stata osservata distintamente anche dai cittadini che abitano in Puglia.

La durata del fenomeno

Il momento di massima visibilità si è avuto nella serata di ieri poco dopo il tramonto: tra le 18 e 19 il cielo ha assunto alcune tra le tipiche colorazioni dell'aurora, rosso e viola, lasciando senza fiato migliaia di appassionati che si sono accorti di quanto stava accadendo e lo hanno immortatalato con i propri smartphone. Logicamente, numerosi avvistamenti sono stati segnalati anche fuori dai confini nazionali come Austria, Romania e Slovenia dove sono numerose le immagini postate dalle webcam e dai siti web specializzati.

Perché è stata visibile in Italia

Come detto, questo fenomeno da noi è estremamente raro da osservare anche nelle aree più a nord, quindi l'arco alpino: l’aurora boreale è un fenomeno che si manifesta per la " collisione tra particelle cariche rilasciate dal Sole e particelle gassose nell’atmosfera terrestre. L’energia viene generata dal Sole attraverso il vento solare, un flusso di particelle cariche, (principalmente protoni ed elettroni) emesso in tutte le direzioni. Le particelle cariche fluiscono verso la terra ma sono in gran parte deviate dal campo magnetico terrestre", spiegano gli esperti del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche). Dal momento che nelle scorse ore si è verificata una forte tempesta solare, ecco perché l'aurora boreale è riuscita a scendere di latitudine mostrandosi in tutta la sua bellezza in gran parte d'Italia.

In questa occasione sono stati i colori quali rosso e viola a farla da padrona ma spesso, nel Nord Europa, lo straordinario fenomeno si mostra con giochi di colori che tendono al verde. La formazione delle aurore è ad alta quota in altezze comprese tra i 100 e 400 km nell'atmosfera " perché le alte altitudini favoriscono la fuga delle particelle dal campo magnetico terrestre", spiegano gli esperti. È alle alte latitudini che si ha una maggiore concentrazione di queste particelle, ed ecco spiegato perché sono ben visibili sui cieli del Circolo Polare Artico ma anche in Canada, Islanda e Scandinavia per fare alcuni esempi. Molti viaggi si organizzano ogni anno in inverno anche in Scozia dove in alcune aree, meteo permettendo, è possibile osservare questo fenomeno con frequenza.

Il precedente di settembre

Nonostante la straordinarierà dell'evento, poco più di un paio di mesi fa si era verificata un'altra aurora boreale ma in quell'occasione fu visibile soltanto sulle Alpi e in Regioni come Lombardia e Alto Adige: era il 25 settembre quando gli appassionati mostrarono l'evento sui social in tutta la sua bellezza. Anche quell'occasione fu il frutto di un'attività solare molto intensa.